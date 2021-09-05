Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 сентября 2021 года

Свердловская область находится на плато третьей волны коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 517 случаев заражения коронавирусом, из которых 150 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхней Синячихе, Ивделе, Реже, Красноуфимске, Кушве, Кировграде, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале составляет 126 164 человека, из которых 116 448 полностью выздоровели. За сутки из инфекционных отделений больниц выписали 457 человек.

На данный момент медики оценивают состояние 661 пациента как тяжелое, 444 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 338 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зафиксировано еще 36 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 365 человек.