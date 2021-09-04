Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 сентября 2021 года

За сутки официально подтверждено еще 34 случая смерти от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 512 случаев заражения коронавирусом. Из них 82 случая приходятся на Екатеринбург.

Также новые зараженные COVID-19 зарегистрированы в Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Реже Ревде, Полевском, Серове, Среднеуральске и других населенных пунктах области.

Общее количество уральцев, заразившихся COVID-19 с начала пандемии, составляет - 125 647 человек. Из них вылечиться удалось 115 991 свердловчанину. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 479 человек.

На данный момент медики оценивают состояние 649 пациентов как тяжелое, 438 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 349 – на аппаратах ИВЛ. Еще 5 062 жителей региона находятся в больницах в состоянии средней тяжести.

Также за сутки официально подтверждено еще 34 случая смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 329 человек.