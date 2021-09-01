Работа в Екатеринбурге 2021: в сентябре на рынке труда ждут продавцов, курьеров и айтишников

Работодатель предпочитает самостоятельно обучать профессионала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сентябрь – благоприятный месяц для поиска работы и поиска сотрудников, считают эксперты. Работу в Екатеринбурге ищут студенты и выпускники, отдохнувшие летом, а также опытные сотрудники, решившие сменить место работы. По сравнению с летом появляется больше вакансий.

– Достаточно удачный период для тех компаний, которые готовы брать на работу студентов, сотрудников в формате частичной занятости, совмещения, – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Что ждут работодатели, а что хотят соискатели – о работе в Екатеринбурге в сентябре 2021 рассказала эксперт.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

– Если говорить про вакансии, которые наиболее востребованы, то однозначно сохранится высокий спрос на всех специалистов, связанных с медициной: врачи, средний и младший медперсонал. Этих специалистов очень не хватает и вакансии открывают как государственные больницы, так и частные клиники. Если человек ищет работу в медицинской отрасли, он может подобрать вакансию, которая позволит даже переехать в другой город. Сегодня много компаний, предлагающих вакансии с релокацией и помогают с переездом, – пояснила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Также, эксперт считает, что в сентябре 2021 на работу в Екатеринбурге будут ждать квалифицированный рабочий персонал: сварщики, слесари и др. Здесь наблюдается дефицит кадров.

Откроется много вакансий для работы в Екатеринбурге для мастеров по сервису и ремонту – работодатель присматривается к соискателям без опыта, чтобы самостоятельно обучить профессионала.

Также работу в Екатеринбурге предлагают для специалистов в сфере информационных технологий (ИТ).

– Эта та сфера, где был максимально постой переход на удаленный формат занятости. Довольно много вакансий открыто в Свердловской области, при этом работодатель находится в другом регионе и предлагает работу удаленно, – добавила эксперт.

Сфера продаж одинаково востребована и среди предлагающих работу в Екатеринбурге, и среди тех, кто ее ищет. В первую очередь, это продавцы-кассиры, сотрудники торговых залов, менеджеры по продажам.

В сентябре 2021 работодатели продолжат активно предлагать работу курьерам, упаковщикам и сборщикам заказов.

В 2021 году востребован квалифицированный рабочий персонал Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИЩУ РАБОТУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Среди тех кто ищет работу в Екатеринбурге, наиболее популярна сфера продаж – это продавцы в магазинах, продавцы-кассиры, продавцы-консультанты и сотрудники торгового зала.

– Свердловчане интересуются и такой профессией, как менеджер по продажам, но тут работодатели говорят, что хорошего менеджера по продажам найти довольно сложно, – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Среди соискателей работы в Екатеринбурге востребованы сферы: рабочий и административный персонал, ИТ-сфера.

Также в сентябре 2021 среди тех, кто ищет работу, ожидается всплеск начинающих специалистов – это нынешние студенты и уже бывшие студенты, которые окончили вуз, отдохнули летом, а осенью с новыми силами вышли на рынок труда.

ЗАРПЛАТА

Устроившись на работу в Екатеринбурге начинающие специалисты могут зарабатывать от 16800 рублей в месяц, работая в IKEA кассиром по выходным.

Сварщикам предлагают от 30 тысяч рублей в Уральской буровой компании с графиком работы 5/2 с 8:00 до 17:00 и возможностью дополнительного заработка в выходные дни.

Менеджер по продажам в Контуре может получать 40-70 тысяч рублей в месяц.

За работу в Екатеринбурге магазин OBI готов заплатить продавцу от 28500 рублей. Полная занятость и возможность карьерного роста.

За работу в Екатеринбурге в сфере информационных технологий начинающий программист может получить от 20 тысяч рублей, а программисту Java в компании «Сайтсофт» предлагают от 120 тысяч рублей с условием полной занятости и гибким рабочим графиком с началом работы с 8:00 до 12:00.