Парень выжил, потому что друзья пережали аорту: В Нижнем Тагиле пьяный мужчина вонзил нож в шею подростку

Кадр с места инцидента. Фото предоставлено очевидцем

В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина с ножом напал на компанию подростков. Во время конфликта пострадал 18-летний парень, который получил удар в шею. Инцидент произошел на проспекте Вагоностроителей. Первым свидетелем происшествия стала местная жительница по имени Татьяна, которая и пришла на помощь пострадавшему.

- Мы с мужем возвращалась домой, на капот нашего автомобиля буквально бросились подростки с просьбой остановиться и помочь. Мы остановили машину и побежали за ребятами. То, что мы увидели, тяжело описать словами: парень лежал в луже крови. В это время друзья пострадавшего просили скорее отвезти его в больницу, - рассказывает «КП-Екатеринбург» сама Татьяна.

Пострадавший получил удар ножом в шею Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам женщины, она догадалась все же позвонить в скорую и спросить у врачей, можно ли транспортировать парня самостоятельно, на что медики дали категорический отказ, так можно было навредить пострадавшему еще больше. При этом друзья раненого умело оказали первую помощь на месте и пережали аорту, чтобы избежать сильной кровопотери.

Саму ссору и момент нападения женщина не видела. Ребята же заявили, что злоумышленник набросился неожиданно. Изъятые записи с камер видеонаблюдения показывают, что между подростками и мужчиной с собакой возникла словесная перепалка, которая и закончилась печальными последствиями. Что именно не поделили участники конфликта, пока неизвестно, на камерах нет звука.

Парень потерял много крови. Фото предоставлено очевидцем

- Сегодня утром мы в частном порядке начали обзванивать все медицинские учреждения и выяснили, что парень лежит в городской больнице № 2. Его состояние тяжелое, но стабильное, даже может говорить, он будет жить, благодаря его друзьям - заявляет Татьяна.

В полиции Нижнего Тагила уже начали проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства инцидента.

- Сообщение в полицию поступило из приемного покоя городской больницы, куда был доставлен 18-летний молодой человек с резаной раной шеи. Сотрудники полиции изучают видеозаписи, устанавливая неизвестного мужчину, с которым у компании молодых людей произошел конфликт, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».