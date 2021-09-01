Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» вышел из комы

В этом году Владимиру Бурдину исполнилось 48 лет. Фото: личная страница Владимира Бурдина во «ВКонтакте»

Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин вышел из комы. В конце августа его госпитализировали в ГКБ № 14 Екатеринбурга в тяжелом состоянии. По словам родственников, тесты на коронавирус были отрицательными. В этом году Владимиру Бурдину исполнилось 48 лет.

- Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ. Очень сильное поражение легких. Состояние до сих пор тяжелое. Организм борется. Прогнозов пока врачи дать не могут. Спасибо всем, кто беспокоится за брата! - написал во «ВКонтакте» Тимофей Бурдин.

Напомним, что в 2018 году Владимира Бурдина отправили на принудительное лечение после избиения человека в супермаркете. Тогда его признали виновным нападении, но экспертиза выявила психологическое расстройство.