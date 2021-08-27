Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина экстренно госпитализировали в Екатеринбурге

У певца подозревают коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одного из основателей «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина экстренно госпитализировали в городскую больницу № 14 в Екатеринбурге. Сейчас артист находится в коме, у него подозревают коронавирус с обширным поражением легких.

- Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается, - говорится в официальной группе исполнителя Вконтакте.

По словам лидера рок-группы «Нет и не будет» Анны Старостиной, для всего окружения певца его госпитализация стала полным шоком.

Для многих госпитализация исполнителя стала шоком Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К сожалению, это правда, Владимира действительно госпитализировали. Пока что COVID-19 не подтверждают. Мы общались с ним 24 числа по телефону, все было хорошо, сегодня у него должен был состояться концерт в Перми, мы с ним вместе работаем над новым альбомом, - заявила Анна Старостина.

Продюсер группы Сергей Бобунец на телефонный звонок «КП-Екатеринбург» не ответил. Еще один участник коллектива Николай Ротов ответил, что ничего не знает об этой ситуации.