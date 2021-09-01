Пилотный карбоновый полигон открыт в Тюменской области

Фото предоставлено Управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

В мероприятии приняли участие помощник Президента Андрей Фурсенко, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Губернатор Тюменской области Александр Моор, академики РАН, представители научно-исследовательских институтов и университетов России и ряда зарубежных стран, топ-менеджеры индустриальных компаний.

Полигон открыт по инициативе Министерства науки и высшего образования, в соответствии с приказом о создании сети пилотных карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В Тюменской области проект реализуется Тюменским государственным университетом при поддержке Правительств Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также СИБУРа - крупнейшей нефтегазохимической компании России, для которой Тюменская область является стратегически важным регионом.

- Климат меняется очень существенно. Одна из ключевых проблем сегодня — это отсутствие достоверных данных о том, что происходит с климатом, от чего зависят и как происходят его изменения. Именно наличие этих надежных данных позволит нам прогнозировать изменения. С этой целью больше года назад было принято решение о создании системы карбоновых полигонов, — сказал на церемонии открытия Андрей Фурсенко.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул: «У нас есть задача создать национальную мониторинговую сеть, сегодня первый полигон презентует Тюменская область. Сейчас в работе карбоновоые полигоны в семи субъектах федерации, заявки подали еще пятнадцать. Каждый полигон создается в партнерстве университетов, научных организаций, индустриальных партнеров и бизнесов, которые проявили социальную ответственность».

Карбоновый полигон расположился на биостанции ТюмГУ на озере Кучак. Полигон охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы. На Тюменском полигоне будет проводиться анализ территории для расчета биологической массы, видового состава растений и состояния почв, сбор информации при помощи беспилотных систем и наземного оборудования. Карбоновый полигон позволит отработать комплекс научных и технологических решений для создания системы достоверного учета поглощения и выбросов парниковых газов. Исследователи смогут детально оценивать секвестрационный потенциал каждой экосистемы, разрабатывать наиболее эффективные сочетания видов и сортов растений с точки зрения поглощения углекислого газа. Результаты будут использоваться при реализации проектов по лесовосстановлению, развитию АПК, а также при создании специальных карбоновых ферм – территорий с увеличенной поглощающей способностью углекислого газа. Все полученные данные в дальнейшем будут также применяться для построения моделей, позволяющих использовать сведения об углеродном балансе эталонных площадок на других территориях.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

- Сегодня в программе Западно-Сибирского НОЦ очень большой блок проектов, связанных с карбоном. Три из них, которые выполняются под руководством ведущих мировых ученых, профинансированы за счет региональных мегагрантов. Мы идем в этот проект с социально- и экологически ориентированными компаниями: с СИБУРом и «ГринЭко Инвест», но мы открыты для сотрудничества и с другими индустриальными партнерами.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук:

- У нашего полигона три исключительные характеристики: сегодня мы делаем первый шаг в строительстве эколого-климатического трансекта через всю Россию с севера на юг, уже совсем скоро добавятся полигоны и станции в Тобольске, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Таким образом, университет будет выполнять координирующую функцию для сети карбоновых полигонов Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Второе – мы уверенно стартуем с глобальным подходом к решению этой проблемы. У ТюмГУ сложились исключительно плодотворные международные партнерства с вузами Финляндии, Норвегии, Германии, США, кроме того, у нас высокий уровень собственной наукоемкости в вопросах экологии, биологии, климата. И последнее, в государственном «карбоновом проекте» университет становится научно-методическим и образовательным центром подготовки кадров для всей России. Мы также запускаем новые программы магистратуры, которые будут направлены на подготовку практиков и исследователей мирового класса для решения задач сокращения выбросов климатических активных газов в атмосферу с использованием «зеленых» технологий.

Сегодня же на площадке полигона подписаны соглашения между ТюмГУ и Высшей школой экономики о разработке и реализации совместных образовательных программ по проблематике низкоуглеродного развития, а также о сотрудничестве университета и ООО «ГринЭко Инвест» по применению в климатических проектах беспилотных летательных аппаратов и сопряженных технологий.

В рамках мероприятия его участники познакомились с научно-исследовательским оборудованием, посетили презентацию первого в России стратегического образовательного интенсива для операторов карбоновых полигонов.

Завтра на площадке Школы перспективных исследований ТюмГУ стартует первая научно-практическая конференция «Экосистемы будущего», которая будет посвящена актуальным вопросам мировой климатической повестки.