Маленькая семья: в одной из школ в Свердловской области на 1 сентября пришли всего три первоклассника

Умар, Дима и Матвей будут учиться с третьим классом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На часах 10 утра. Возле небольшой, но уютной школы №22 в деревне Голендухино Режевского района собираются ребятишки. Их немного – всего 14 учеников. Самые младшие из них Дима Матвей и Умар - сегодня эти мальчики пошли в 1 класс. Немного сонные они топают на торжественную линейку. Экипировка под стать празднику: идеально выглаженная форма и глянцевые туфли, в руках букеты свежих цветов.

Дима и Матвей уже заняли свое место на скамеечке напротив сцены, а вот Умар, кажется, опаздывает. Он со своей мамой и старшим братом, который уже учится во втором классе, бегут навстречу завучу Татьяне Голендухиной. Всего в школе работают три педагога.

Первое знакомство с родной школой Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наша школа всегда была малокомплектной, 14 учеников для нас обычное дело, - с улыбкой говорит Татьяна Голендухина. - В одном кабинете на уроках сидят два класса, поэтому пока одним учитель объясняет предмет, вторые заняты самостоятельной работой. Например, Умар, Дима и Матвей будут учиться с третьим классом, а ребята из второго с четвёртым.

В этой школе к первоклассникам все внимание - их усаживают на почётный первый ряд. После основной программы всех учеников выводят на сцену, чтобы прочитать стихи, последними выходят Матвей, Умар и Дима. Запинаясь, немного неуверенно, мальчишки читают свои строчки.

- Наша школа - маленькая семья, - говорит мама Матвея Анжелика. – Здесь каждый родитель знаком, дети между собой все друзья. Я вот сама работаю учителем в соседнем селе, и таких дружных классов там нет!

В школе трудят всего три педагога Фото: Алексей БУЛАТОВ

На вопрос, не хотят ли родители перевести ребёнка в город, в большую школу, родители отрицательно качают головой.

- Думаю, это не целесообразно. Здесь к каждому ученику индивидуальный подход за счёт того, что их мало, - добавляет Анжелика.

Сегодня ребят отпустили сразу же после классного урока и знакомства с учителями. А вот завтра их ждет полноценный учебный день: сразу три урока.

Всего в Свердловской области насчитывается 406 сельских школ. Во многих из них учеников тоже мало. Например, три первоклассника пошли в школу №13 в поселке Синегорский, а всего в образовательном учреждении учится 30 ребятишек. В селе Новоипатово в Сысертском городском округе в первый класс школы №19 пошли 6 первоклассников.

Торжественное приветствие первоклассников Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В перечень малокомплектных образовательных организаций в 2021 году вошли 219 школ, уточняют в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. – В малокомплектных школах обучается от 2-х до 129 человек.

Тем временем в Екатеринбурге, есть школы, где количество первых классов доходит до последних букв алфавита. В их числе школы №23 и №79 в Академическом районе.