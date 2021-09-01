Теплые дни вернутся на два дня: синоптики рассказали о погоде в сентябре в Екатеринбурге и Свердловской области

Погода 1 сентября подкачала - дождь, сильный ветер и прохлада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День знаний погода в Екатеринбурге и Свердловской области подкачала. Небо закрыли тучи, а в некоторых городах региона прошли дожди. Да и температура воздуха такая, что впору надевать куртки и шапки. И все-таки теплые дни к нам еще вернутся.

– В целом на этой неделе должны начаться дожди. В первую очередь они пройдут на севере области. Ближе к концу недели – в пятницу или субботу пройдет дождь на большей части региона, в том числе и в Екатеринбурге, – рассказывает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. - Будет несколько улучшаться пожароопасная ситуация. Будет один-два теплых дня – 2 – 3 сентября, может быть еще и 4-го на юге области температура поднимется до 22 – 27 градусов тепла. Затем температура снова понизится. Вторая пятидневка после выходных будет прохладной и дождливой. Дневная температура составит примерно 11 – 15 градусов, ночная – плюс 1-6.

ГИСМЕТЕО ЕКАТЕРИНБУРГ

Дожди, стабильная прохлада и недолгое потепление прогнозирует сервис «Гисметео» погоду в Екатеринбурге на сентябрь 2021.

1 сентября 2021 в Екатеринбурге погода будет прохладной – всего до 19 градусов. Будет облачно, но без осадков.

Потепление придет в четверг, 2 сентября. В этот день погода в Екатеринбурге на сентябрь 2021 будет жаркой – воздух прогреется до +27 градусов в дневное время.

Уже 3 сентября вернется умеренное тепло. Днем термометры покажут до +21 градуса, а ночью – плюс 17 градусов.

С 3 по 7 сентября пройдут дожди.

После 4 августа придет похолодание. Погода в Екатеринбурге на сентябрь 2021 станет холодной 5 и 6 сентября. Температура воздуха составит всего 17 градусов днем и +7...+8 – ночью.

Потепление придет на пару дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЯНДЕКС.ПОГОДА ЕКАТЕРИНБУРГ

Погода в Екатеринбурге на сентябрь 2021 по данным сервиса, ожидается умеренно теплой и без осадков.

1 сентября 2021 прогноз погоды в Екатеринбурге: +18 градусов днем, +11 – ночью.

2 сентября 2021 в Екатеринбург придет потепление до +27 градусов в дневное время. Ночью температура опустится до +15 градусов.

3 сентября в Екатеринбурге будет +21 градус днем и +16 – ночью. Аналогичная погода ожидается и 4 сентября. 5 сентября похолодает до +15 градусов в дневное время и +6 – в ночное.