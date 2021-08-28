Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 августа 2021 года

За сутки зарегистрировано еще 525 случаев COVID-19 на Среднем Урале. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 525 человек. Такие данные сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. Из этого количества 115 новых случаев приходится на Екатеринбург.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 122 024, - уточняют в оперативном штабе. - Состояние 749 госпитализированных оценивается как тяжелое, 474 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 343 – на аппаратах ИВЛ.

В средней тяжести сейчас находится 6 095 жителей региона, госпитализированных в больницы. У остальных состояние удовлетворительное. При этом медики выписали за сутки еще 481 человека. Таким образом переболели коронавирусом и поправились с начала пандемии 112 702 жителя Свердловской области.