«В лесу нашли газовые баллоны»: рассказ волонтера, который тушит лес под Первоуральском

На фото Игорь (в синей футболке) вместе с другими добровольцами. Фото: предоставлено Игорем Русиновым

Жара, несвойственная для конца августа, стала причиной небывалых лесных пожаров на Среднем Урале. Сейчас в Свердловской области бушуют 52 лесных пожара. Горят огромные территории. Под Верхней Пышмой стихией охвачено 3572 га леса, под Первоуральском - 760 га, под Ревдой - 235 га. Пожары тушат сотрудники МЧС, Уральской базы авиационной охраны лесов, а также волонтеры. Однако участие последних вызывает споры.

Например, региональные власти настаивают на том, что сил достаточно и дополнительная помощь пожарным не требуется. К тому же присмотр за неподготовленными волонтерами отнимает силы у сотрудников МЧС, которые сейчас итак работают в авральном режиме.

Волонтер Игорь Русинов 25 августа в числе других добровольцев из ОНФ принимал участие в тушении лесных пожаров под Первоуральском. О своем опыте он рассказал «КП»-Екатеринбург.

Волонтеры тушили пожары при помощи ранцев, в которые входит почти два десятка литров воды. Фото: предоставлено Игорем Русиновым

«ПРОЛИВАЕМ КРОМКУ ЛЕСА»

- Перед выездом я созвонился с представителем «Авиалесоохраны» Романом Лежниным. Он рассказал, какая нужна форма одежды. Мы надели сапоги (кроссовки можно сжечь) и камуфлированную одежду. К 9 утра приехали в СНТ «Родничок». Там располагается штаб по ликвидации пожара. Дождались, пока пожарные проведут разведку.

Затем нам выдали рюкзаки с водой и отправили первую группу из 10 человек туда, где требовалась помощь. В рюкзаках было 18 литров воды. Сначала, кажется, что это немного, но когда походишь с этим весом полдня, понимаешь, что это не так.

В лесу гарь, когда начинаешь опрыскивать, то пепел вздымается вверх. Наша группа хотела взять с собой респираторы, но мы их забыли. Поэтому многие ходили с тряпичными повязками, смоченными водой.

В первом месте площадь пожара была небольшая. Может быть, полкилометра в длину и сто метров в ширину. Мы шли по кромке, нужно было ее пролить. То, что было внутри, уже не спасти – бесполезно. Главная цель – не дать огню распространиться дальше.

Мы пролили первый участок. Смотрим, а рядом с нами – через поле – сильный дым. Мы встали в цепочку. У нас была задача пресечь огонь.

Конечно, все это мы делали не сами по себе. У нас был куратор от МЧС. У него есть связь со штабом. Хотя и мы своей десяткой вели себя достаточно организованно, шли цепочкой, никто не отделялся. Понятно, что если бы был верховой пожар, то со своими ранцами мы бы не справились. Но низовой, высотой до метра, мы ликвидировать могли.

Во второй половине дня большой огонь подошел ближе и стало уже сложнее, корни деревьев огонь сжирал очень быстро и вскоре они начали падать. Когда слышишь этот хруст, то не по себе. В этот момент быстро смотришь, откуда может прилететь и готовишься отпрыгнуть.

Находиться в лесу из-за жара стало невыносимо даже в сапогах.

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИВОЗИЛИ ВОДУ И АРБУЗЫ

По периметру лесного участка стояли пожарные машины. И там, где ситуация очень плохая, пожарные разворачивали рукава, и тушили ими. Где все не так плачевно, включались мы с рюкзаками.

Цистерны с водой были как от пожарных, так и от местных жителей, которые привозили ее в грузовиках или прицепах автомобилей.

Очень порадовали прихожане мечети из Первоуральска. Они привозили арбузы, дыни, виноград, сливы, овощи и угощали этим волонтеров.

Мы начали тушить где-то в половине одиннадцатого, а закончили в половине седьмого вечера.

В ЛЕСУ НАШЛИ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ

Волонтеры активно обсуждают версию, что лес могли поджечь специально. Фото: чат "Волонтеры-Урал" в WhatsApp

У нас есть волонтерский чат в мессенджерах. От штаба МЧС туда поступает информация о том, где нужны силы волонтеров.

Вчера вечером в чате там активно обсуждали, что в лесу нашли газовые баллоны. Причем некоторые из них были между собой связаны изолентой. Неужели это был поджог? Странно, что между очагами пожаров довольно большие расстояния. Например, сейчас горит Новоалексеевка и Хомутовка, но между ними нет линии огня. Почему так происходит?

НУЖНА ЛИ ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ ВО ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ?

Игорь облачился в сапоги и камуфляж. Фото: предоставлено Игорем Русиновым

Конечно, волонтеры для пожарных это дополнительная ответственность. Например, если кого-то придавит деревом, то ответственность может лечь на оперативный штаб. Поэтому к нам и был приставлен человек, который смотрел, чтобы мы шли только по кромке и не лезли в пекло. Хотя при необходимости кто-то из волонтеров заходил в лес и тушил какой-то участок.

В тот день при мне волонтерам были выданы 100 ранцев. Мы были обмундированы, нам подвозили воду. Если бы наша работа была не нужна, то нас бы просто не пускали.

В выходные мы обязательно поедем туда снова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему так сложно потушить лесные пожары в Свердловской области и нужна ли помощь волонтеров. «Комсомолка» задала эти вопросы сразу нескольким экспертам (подробнее)

Лесной пожар подошел вплотную к Первоуральску. Часть жителей эвакуировали (подробнее)

Нужны ли волонтеры для тушения лесных пожаров: отвечает губернатор Свердловской области. Евгений Куйвашев рассказал, почему добровольцев не подпускают к огню (подробнее)