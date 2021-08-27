Нужны ли волонтеры для тушения лесных пожаров: отвечает губернатор Свердловской области

С огнем сейчас борются подготовленные специалисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на фоне разбушевавшихся лесных пожаров многие жители не захотели оставаться в стороне. Люди снова и снова вызываются добровольцами, чтобы идти в лес, спасать Урал от разбушевавшейся стихии. Ранее и в МЧС, и в Минприроды уже говорили, что особой необходимости в этом нет, так как ведомствам своих сил и средств вполне хватает. А сегодня, 27 августа, по этой теме высказался также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- При тушении никому не рекомендовано задействовать волонтеров, - прокомментировал «КП»-Екатеринбург Евгений Куйвашев. - Караул и наблюдение — да. Но заходить в лес и тушить — это очень опасно. Должна быть специальная одежда, обувь. Если на вас будет синтетическая одежда, она может вспыхнуть моментально. Очень много случаев было, когда волонтеры просто заходили в лес и погибали.

Также глава Свердловской области отметил, что ситуацию с лесными пожарами в регионе контролируют с самого начала — особенно в период пиковых возгораний.

- Пришлось сделать встречные палы, что вызвало серьезное задымление, - рассказал губернатор. - Но тем не менее наша Лесоохрана полностью ситуацию контролирует.

Кстати, в Инстаграм к губернатору поступило предложение от одного из жителей: создавать бригады добровольцев для тушения пожаров. По традиции, ответ губернатор опубликовал там же.

- Добровольцы должны быть подготовлены, что предполагает обучение, обеспечение экипировкой и так далее, - написал Евгений Куйвашев. - Именно с этим связаны обращения МЧС, Авиалесохраны, где они просили простых жителей не собираться стихийно, чтобы принимать участие в борьбе с огнем. Что касается системы подготовки, то она в регионе выстроена. Это и добровольные пожарные дружины, создание и развитие которых координирует наше министерство общественной безопасности и МЧС.