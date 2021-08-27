Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях будут сформированы добровольные отряды пожарных

Сейчас в Свердловской области действуют 52 лесных пожара на площади 7 984 гектара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области рассказал об условиях формирования добровольческих отрядов, которые будут бороться с лесными пожарами. К Евгению Куйвашеву обратились жители региона, которые предложили создать группы волонтеров, которые при соответствующем обучении будут тушить низовые пожары.

- В вашем вопросе содержится очень важный момент – даже добровольцы должны быть подготовлены, что предполагает обучение, обеспечение экипировкой. Именно с этим связаны просьбы МЧС, Авиалесоохраны, где просили простых жителей не собираться стихийно, - ответил Евгений Куйвашев.

По мнению главы региона, такие формирования нужны только в населенных пунктах, куда профессиональные пожарные не могут добраться по объективным причинам. Напомним, сейчас в Свердловской области действуют 52 лесных пожара на площади 7 984 гектара. Из них 30 очагов возгорания удалось локализовать.