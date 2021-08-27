На Урале бушуют 52 лесных пожара

В тушении лесных пожаров задействованы более 1 200 человек личного состава лесоохраны и МЧС и более 300 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области действуют 52 лесных пожара на площади 7 984 гектар. Из них 30 очагов возгорания удалось локализовать, сообщает ГУ МЧС региона.

- За сутки ликвидировано 18 пожаров на площади 486 гектар, - говорится в сообщении.

Самые крупное возгорание расположено в лесах Пышминского городского округа. Там общая площадь пожара составляет 3 995 гектар. В Первоуральском городском округе горит 1 216 гектар. В Ревдинском городском округе огонь охватил 451 гектар.

В тушении лесных пожаров задействованы более 1 200 человек личного состава лесоохраны и МЧС и более 300 единиц техники. В том числе на месте возгораний находятся 52 пожарные машины, 23 бульдозера и 63 трактора.

При этом на территории 33 муниципальных образований ограничен доступа граждан в леса. За сутки вынесли одно определение о возбуждении административного расследования, составили девять протоколов об административных правонарушениях пожарной безопасности. В области продолжает действовать особый противопожарный режим.

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