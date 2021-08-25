Лесной пожар подошел вплотную к Первоуральску

В районе трассы под Первоуральском и Ревдой продолжают гореть леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 25 августа 2021 года, лесные пожары подошли вплотную к Первоуральску. Дым виден из любой точки города.

Из-за пожара в Первоуральском городском округе из деревни Хомутовка начали эвакуировать население. На данный момент из садового товарищества №82 вывезены 56 человек, включая 8 детей. Эту информацию подтверждают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Вокруг Первоуральска курсирует спасательная техника. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

- Горит сухая растительность на поле. Пожар переходит на лесной массив, - рассказали в МЧС в 15:45.

После этого на место тушения пожара из аэропорта Кольцово вылетел вертолет Ми-8 МЧС, в это время с пожаром боролись уже 36 человек и 12 единиц техники. За три часа вертолет сделал три слива в районе пожара.

Для эвакуации руководство Первоуральска выделило автобусы и даже личный автотранспорт. Людей вывезли автоколоннами до города в сопровождении пожранных автоцистерн.

Сейчас к эвакуации готовят санаторий-профилакторий «Лесная сказка», где размещены 75 человек, включая 45 детей. На очереди – коллективный сад №79 и психоневрологический диспансер.

За два часа вертолет МЧС сделал три слива. Фото: пресс-служба ведомства

На месте тушения находятся министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев и глава Первоуральского ГО Игорь Кабец.

Ближе к 18 часам спасатели сообщили, что угроза перекидывания огня на коллективные сады исключена, пожарные продолжают бороться со стихией. Сейчас пожару тушат 80 человек и 24 единицы техники. Это представители авиалесохраны, МЧС, полиция, местные жители, сотрудники администрации ГО и полиция. Для разведки огня используются беспилотники.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Прямо сейчас природные пожары в Свердловской области тушит 341 спасатель. Еще 135 человек находятся на дежурстве в территориях, где нет огня, и готовы в любой момент приступить к спасению леса. Да, это их работа, но она под силу далеко не каждому. Огромная благодарность всем сотрудникам МЧС и Авиалесохраны, которые несколько последних недель каждый день борются с огнем. Каждый из вас – настоящий герой, - рассказывает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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