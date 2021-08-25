Из-за лесного пожара под Первоуральском начали эвакуировать население

Колонны транспорта с эвакуированными людьми сопровождали пожарные автоцистерны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за лесного пожара в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка начали эвакуировать население. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На данный момент из садового товарищества №82 эвакуированы 56 человек, в том числе 8 детей, - говорится в сообщении.

В районе пожара уже провели обход садовых товариществ и предупредили жителей и отдыхающих о необходимости эвакуироваться. Также была проведена SMS-рассылка.

Для безопасной эвакуации выделили личный транспорт и автобусы администрации. Колонны отправились до Первоуральска в сопровождении пожарных автоцистерн.

Также к эвакуации готовится санаторий-профилакторий «Лесная сказка». Сейчас в нем находятся 75 человек, из них 45 детей. Кроме того эвакуировать собираются коллективный сада №79 и психоневрологический диспансер.

На место по поручению Евгения Куйвашева выехали министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и глава Первоуральского городского округа Игорь Кабец.

Ранее стало известно, что в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка появился новый очаг возгорания. Порывы ветра, жара и отсутствие дождя способствовали быстрому распространению огня.

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