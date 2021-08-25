Из-за лесного пожара под Первоуральском начали эвакуировать население

Колонны транспорта с эвакуированными людьми сопровождали пожарные автоцистерны
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за лесного пожара в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка начали эвакуировать население. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
- На данный момент из садового товарищества №82 эвакуированы 56 человек, в том числе 8 детей, - говорится в сообщении.
В районе пожара уже провели обход садовых товариществ и предупредили жителей и отдыхающих о необходимости эвакуироваться. Также была проведена SMS-рассылка.
Для безопасной эвакуации выделили личный транспорт и автобусы администрации. Колонны отправились до Первоуральска в сопровождении пожарных автоцистерн.
Также к эвакуации готовится санаторий-профилакторий «Лесная сказка». Сейчас в нем находятся 75 человек, из них 45 детей. Кроме того эвакуировать собираются коллективный сада №79 и психоневрологический диспансер.
На место по поручению Евгения Куйвашева выехали министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и глава Первоуральского городского округа Игорь Кабец.
Ранее стало известно, что в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка появился новый очаг возгорания. Порывы ветра, жара и отсутствие дождя способствовали быстрому распространению огня.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка