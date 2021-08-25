Появился еще один очаг лесного пожара под Первоуральском

На месте со стихией борются 36 человек и 12 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый очаг лесного пожара появился в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка. Огонь может перекинуться на близлежащее садовое товарищество, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Происходит горение сухой растительности на поле. Пожар переходит на лесной массив, - говорится в сообщении.

Информация о новом возгорании поступила спасателям в 15:45 по местному времени. МЧС отмечает, что порывы ветра, жара и отсутствие дождя способствуют быстрому распространению огня.

На место пожара из аэропорта Кольцово уже вылетел вертолет МИ-8 МЧС России. Также на месте со стихией борются 36 человек и 12 единиц техники.

Ранее стало известно, что в Свердловской области 300 сотрудников МЧС и 25 единиц пожарно-спасательной техники продолжают ликвидировать 15 лесных пожаров. Сложнее всего спасателям на пожарах в Первоуральском и Пышминском городском округе, а также у горы Волчиха под Ревдой.

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