Почему так сложно потушить лесные пожары в Свердловской области и нужна ли помощь волонтеров

В Свердловской области действует около 60 лесных пожаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, по данным на 26 августа, действуют 60 природных пожаров. Полыхают леса. Причем огромные территории. Под Пышмой горит 3572 га леса, под Первоуральском - 760 га, под Ревдой - 235 га. В чем причина такого разгула стихии и что мешает нам побороть огонь, об этом мы поговорили с министром природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексеем Кузнецовым, сотрудником Уральской базы авиационной охраны лесов Владимиром Лютовым, а также профессором и заведующим кафедрой лесоводства УГЛТУ Сергеем Залесовым.

Почему так много лесных пожаров?

Ответ банальный - из-за аномальной жары. В этом году лето длится четыре месяца. А дождей не хватает. Высыхают водохранилища, высыхают и леса.

- Подстилка лесная уже в мае недостаточно влажная была. А сейчас она высохла вообще. Самый высокий класс пожарной опасности установился, - говорит Владимир Лютов, заместитель директора по наземной службе Уральской базы авиационной охраны лесов.

Главный инструмент в борьбе с горящей лесной подстилкой - ранцевый распрыскиватель и лопата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минприроды отмечают, что в этом году в среднем на 14 градусов жарче, чем обычно.

- Действует 60 лесных пожаров, 35 из них локализованы, - говорит Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. - Тушением занимаются сотрудники Авиалесохраны, лесничества, ГУ МЧС по Свердловской области. Работает техника. Принимаются меры по тушению и локализации очагов возгорания.

Можно ли было к ним подготовиться?

- Сады и поселки, да и просто населенные пункты, которые потенциально могут оказаться на пути у лесного пожара, опахиваются. Вокруг них создаются минерализованные полосы, через которые пламя не сможет перешагнуть. У каждого муниципалитета есть план по такой работе, - уверяет Владимир Лютов. - Если такая работа в вашем населенном пункте не проводилась - надо обратиться в администрацию письменно, чтобы они ее запланировали. От весенних пожаров это помогает.

А вот ученые утверждают, что в Свердловской области не выполнена работа по противопожарному устройству лесов.

Эта полоса земли прокопана специально, чтобы огонь не смог перешагнуть через нее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К сожалению, подготовительных работ не было, - считает Сергей Залесов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный лесовод России, заведующий кафедрой лесоводства УГЛТУ. - Знаете, когда последнее финансируемое научное исследование проводилось в Свердловской области по противопожарному устройству лесов? В 1934 году! Тогда на маршруте Екатеринбург - Каменск-Уральский выясняли, как защитить леса от искр паровозов. Больше денег на научные исследования по противопожарному устройству лесов Свердловская область не выделяла. Пожар сейчас потушили бы быстрее, если бы минерализованные полосы, где надо, были прокопаны, а валежник убран.

Хочу пойти добровольцем тушить леса. Можно?

По официальным данным, в Свердловской области в борьбе со стихией участвует 1300 человек от разных ведомств и больше 300 единиц техники.

- Сил и средств достаточно. Все пожары обслуживаются, - уверяет министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. - В волонтерах особой необходимости сейчас нет. Уж к борьбе с огнем в лесу их точно не подпустят - это просто опасно, так как тут нужна специальная подготовка. У нас были случаи, когда мы привлекали и общественные организации и волонтерские движения. В огонь их, конечно, никто не пустит. Но они могут помочь с подвозом питания, воды, патрулирования.

Из-за аномальной жары подстилка в лесу полностью высохла, из-за чего очень легко загорается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему нельзя потушить лес, сбросив воду с вертолета или самолета?

Потому что так до конца лес все равно не потушишь. Водой, обрушенной с водосливного устройства на вертолете, например, можно сбить верховой пожар. А подстилка внизу так и будет гореть.

- Авиация окончательно не решает вопрос. Его решают люди, которые ходят по лесу с лопатами, ранцевыми огнетушителями, создают минерализованные полосы, - объясняет Владимир Лютов, заместитель директора по наземной службе Уральской базы авиационной охраны лесов. - Все-таки лесной пожар - это по сути энергетическая тепловая волна. Разрушить ее единство с воздуха можно, но полностью уничтожить нельзя.

Как можно уследить за всеми пожарами?

Периодически лес обходят пешие группы. Они смотрят, не начинается ли где-нибудь пожар. Также есть авиация, которая облетает наши леса и наблюдает, не появился ли где-нибудь дым. Дальше туда отправляется наземная группа, проверить, откуда дым. Если дым там, куда ни дойти, ни доехать, тогда туда сбрасывается на парашютах группа огнеборцев из Уральской авиационной базы охраны лесов.

Сил и средств для борьбы с лесными пожарами хватает, уверяют в Минприроды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас в Свердловской области порядка четырех самолетов Ан-2, четырех вертолетов Ми-8, Ми-2. Это все работает, летает. Два раза в день - взлет и посадка, - говорит Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. - При отправке десанта иногда бывает, что группа летит на один пожар, по пути обнаруживает новый пожар, который подбирается к населенному пункту. Тогда группа выбрасывается к этому вновь возникшему пожару.

Лес загорается от жары или кто-то поджигает?

По-разному. Иногда молния может ударить в лесу, из-за чего загорается сухая подстилка. Но согласно данным Минприроды, до 82% всех возгораний в этом году - рукотворные пожары. То есть виноваты люди - кто-то развел костер или бросил окурок в сухую траву.

- У нас есть вопросы и к туристам, и к рыбакам, и к охотникам, - говорит Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. - Есть факты сознательного поджога. Информация передана в правоохранительные органы. Возбуждено несколько уголовных дел. У нас есть видеоподтверждение того, что это были умышленные поджоги.

Огнеборцы отмечают, что сбрасывая воду с неба, можно погасить только верховой пожар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зачем огнеборцы поджигают лес во время тушения?

На этой неделе часто в новостях можно было прочитать о том, что на пути у лесного пожара огнеборцами провоцируется новый пожар. Такая процедура называется «встречный пал», и это один из самых эффективных способов борьбы с лесными пожарами. Его суть в том, чтобы создать контролируемое горение, которое оставит приближающийся огонь без «пищи».

- Это встречный отжиг, мы его во вторник применяли на озере Глухое, - рассказывает Владимир Лютов, заместитель директора по наземной службе Уральской базы авиационной охраны лесов. - По естественным рубежам, где можно было опахать, где есть дороги, где можно проложить минерализованную полосу, по которой огонь не пройдет, мы делаем такой рубеж и уже от него в сторону пожара запускаем огонь. Иногда спичками приходится это делать, но вообще есть и профессиональный инструмент для этого. Два огня встречаются и погибают оба. Конечно, часть территории мы при этом теряем.

И О ПОГОДЕ

«Ливни пожары не потушат»

Леонид СТАРКОВ, ведущий метеоролог «Гисметео»:

- Дожди, которые прогнозируются в Свердловской области, пройдут локально. Природные пожары они не потушат. Каким-то участкам повезет. А в целом ситуация с пожароопасностью в регионе не изменится. Почему так? Потому что атмосферный фронт, который приближается к Уралу с запада, действует на фоне повышенного атмосферного давления, он размыт, грозовые и ливневые очаги формируются на нем местами. Соответственно, в каких-то городах области ливни идут, а в других по-прежнему жарко и сухо. Например, грозы, ливни и град прошли на севере региона.

В частности, метеостанция Невьянск ночью отметила 48 мм осадков, это достаточно много. В Мариинске выпало 8 мм, в Краснотурьинске - 22 мм, в Карпинск - 24 мм. Примерно также эти дожди будут проходить и дальше.

Другое дело, что жара уже отступила. На регион надвигается прохладный атмосферный фронт со стороны Атлантики. Ветер сменит направление на западный - северо-западный. Во второй половине недели жаркая погода станет по-летнему теплой + 20… +24 в Екатеринбурге. А в конце августа почувствуете дыхание осени: + 18… + 20.

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