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Происшествия26 августа 2021 12:01

В Первоуральске из-за лесного пожара эвакуировали 150 пациентов ковидного госпиталя

Часть больных граждан отправили в больницы Екатеринбурга и Ревды
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Пациентов эвакуировали при помощи бригад скорой медицинской помощи

Пациентов эвакуировали при помощи бригад скорой медицинской помощи

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. Наиболее сильные возгорания расположены под Камышовом, а также в районе Ревды и Первоуральска в 45 километрах от Екатеринбурга.

Пожары провоцируют задымление и смог в городах, а накануне огонь приблизился вплотную к Первоуральску. Также в среду пришлось вывезти пациентов ковидного госпиталя. Причиной стала угроза задымления.

Пожар бушует под Первоуральском с 15 августа

Пожар бушует под Первоуральском с 15 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 25 августа из-за пожара в динасовском лесу, и угрозы задымления в медучреждении, пациентов ковидного госпиталя на Динасе экстренно эвакуировали - 150 человек. Те пациенты, чье состояние позволяло - по домам, их лечение и самочувствие контролируют участковые терапевты. Остальных - в первоуральский госпиталь на Металлургов 3-а, а также в больницы Ревды и Екатеринбурга, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

По его словам, если обстановка будет благоприятной, то пациентов вернут в госпиталь в пятницу, 27 августа. Константин Шестаков уточнил, что в эвакуации были задействованы бригады скоро помощи и службы медицины катастроф.

Вот так выглядела на днях трасса под Первоуральском. Сегодня здесь снова смог и дым

Вот так выглядела на днях трасса под Первоуральском. Сегодня здесь снова смог и дым

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что площадь пожара под Первоуральском составляет 761 гектар, под Ревдой – 235 гектар. 25 августа спасатели эвакуировали 56 жителей садового товарищества №82 рядом с деревней Хомутовка. В этом же день из санатория «Лесная сказка» вывезли детей.

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