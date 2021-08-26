В Первоуральске из-за лесного пожара эвакуировали 150 пациентов ковидного госпиталя

Пациентов эвакуировали при помощи бригад скорой медицинской помощи Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. Наиболее сильные возгорания расположены под Камышовом, а также в районе Ревды и Первоуральска в 45 километрах от Екатеринбурга.

Пожары провоцируют задымление и смог в городах, а накануне огонь приблизился вплотную к Первоуральску. Также в среду пришлось вывезти пациентов ковидного госпиталя. Причиной стала угроза задымления.

Пожар бушует под Первоуральском с 15 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 25 августа из-за пожара в динасовском лесу, и угрозы задымления в медучреждении, пациентов ковидного госпиталя на Динасе экстренно эвакуировали - 150 человек. Те пациенты, чье состояние позволяло - по домам, их лечение и самочувствие контролируют участковые терапевты. Остальных - в первоуральский госпиталь на Металлургов 3-а, а также в больницы Ревды и Екатеринбурга, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

По его словам, если обстановка будет благоприятной, то пациентов вернут в госпиталь в пятницу, 27 августа. Константин Шестаков уточнил, что в эвакуации были задействованы бригады скоро помощи и службы медицины катастроф.

Вот так выглядела на днях трасса под Первоуральском. Сегодня здесь снова смог и дым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что площадь пожара под Первоуральском составляет 761 гектар, под Ревдой – 235 гектар. 25 августа спасатели эвакуировали 56 жителей садового товарищества №82 рядом с деревней Хомутовка. В этом же день из санатория «Лесная сказка» вывезли детей.

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