Под Серовом четверо детей пошли за шишками в лес и оказались в ловушке на болоте, где провели всю ночь

Когда стемнело, дети побоялись идти по трясине. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В поселке Красноглинном, что под Серовом, накануне вечером случилось настоящее ЧП — ушли в лес и не вернулись четверо школьников. Два девятилетних мальчика, один 11-летний и один 15-летний. О пропаже детей в полицию сообщили их родственники. К поискам подключились и волонтеры.

- Они пошли в лес в 18.00. Хотели собрать шишки, - уточняют в администрации Серовского городского округа.

К счастью, история эта закончилась хорошо. Уже минувшим утром мальчики смогли вернуться домой. Как оказалось, всю ночь ребята провели посреди болота.

- Они дошли до болота, когда вдруг стемнело, - объясняют спасатели. - После этого они слышали сирену и звуковые сигналы, которые им подавали поисковые группы. Но дети не пошли к ним на встречу, так как испугались, что утонут в болоте. Лишь на рассвете, когда стало светло они вышли на дорогу.

Там их встретили сотрудники полиции и родители.