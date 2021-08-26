Форум «Армия-2021» в Екатеринбурге: показательные бои ВДВ, поездка на бронетехнике и партизанская деревня

Форум будет работать до 28 августа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Почувствовать себя солдатом, защищающим рубежи нашей Родины, можно сегодня на полигоне Свердловский, что под Екатеринбургом. Ведь здесь открылся военно-технический форум «Армия-2021».
Показ, устроенный спортсменами-парашютистами ЦВО.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Испытать все полагающиеся тяготы службы, конечно, не получится, но ощутить атмосферу современной российской армии — вполне. Так, здесь посетители могут вблизи рассмотреть танки, бронетехнику, средства радиолокационной борьбы. Более того! В военных машинах можно даже прокатиться, например на БТР-80, «Тайфун-К» и «Тигре», чему несказанно рады были мальчишки, пришедшие с родителями.
Пожалуй, одна из самых эффектных частей форума - показательные выступления бойцов ВДВ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Всего на выставке форума 15 тематических экспозиций. На одной из них, например, можно было заглянуть внутрь самого крупного в мире транспортного вертолета Ми-26. Во время парадов Победы в Екатеринбурге он всегда открывает воздушную часть. На форуме «Армия-2021» его можно было рассмотреть вблизи. Посетителям даже показали, как в него заезжает бронетехника.
Так проходит выгрузка военной техники с вертолета.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Но можно и окунуться в прошлое — посмотреть, как жили бойцы в партизанской деревне в годы Великой Отечественной войны. Организаторы форума воссоздали землянки и их внутренний быт в масштабе один к одному.
«Партизанская деревня» стала одним из самых популярных мест для фотосъемок на форуме.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Желающие могли сфотографироваться, надев плащ-палатку, каску, взяв в руки реплику раритетной винтовки Мосина или пистолета-пулемета системы Шпагина, который чаще называют просто ППШ. Даже девушки, далекие от военной тематики, не удержались от селфи.
Коза - часть экстерьера партизанской деревни, воссозданной на выставке.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Посетители «Партизанской деревни» смогут осмотреть полноразмерные партизанские землянки, в которых размещены фронтовые наблюдательный, медицинский, продовольственный пункты и узел связи, - рассказывают в пресс-службе Центрального военного округа.
Бронетехнику тоже можно было рассмотреть вблизи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По традиции, форум это не только выставка, но и показательные выступления. Тут программа расписана на три дня. С утра в четверг, например, бойцы ВДВ показывали боевые приемы и разбивали пылающие кирпичи рукой.
Вертолет с водосливным устройством, которым тушат лесные пожары.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кроме этого 26 и 28 августа пройдет динамический показ — военнослужащие Центрального военного округа с помощью бронетехники и авиации разыграют эпизод с освобождением населенного пункта, захваченного неприятелем. А любителям истории будет интересно посетить полигон Свердловский в субботу 28 августа.
От некоторых приемов буквально дух захватывало.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Отличительной особенностью форума в Екатеринбурге станет проведение масштабной военно-исторической реконструкции боевых эпизодов Ясско-Кишиневской операции Великой Отечественной войны, которая пройдет в 12:00 28 августа, - рассказал Александр Лапин, - командующий войсками Центрального военного округа.
На выставке можно было вблизи посмотреть образцы современного оружия.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Также на форуме действуют зоны для детей. Здесь можно поиграть в лазертаг или страйкбол, полазить по скалодрому или покататься на трассе для картинга. Кроме того спортсмены-парашютисты проведут мастер-класс по прыжкам с парашютом. Но не с самолета, а с парашютной вышки.