На пустыре рядом с улицей Фурманова установили жуткое пугало - смерть с косой в жилетке работника ЖКХ

Стояла фигура посреди пустыря. Фото: instagram.com/cbfest/

Настоящий шок ожидал утром тех екатеринбуржцев, которые решили срезать по пустырю у перекрестка улиц Фурманова и Белинского. Ведь там их встречал очень странный тип. Весь одет в черное, буквально в балахон. А поверх готического одеяния желтая жилетка коммунального рабочего. В руках коса-литовка. При этом внушая неподдельный трепет всем своим видом, на прохожих он никак не реагировал - стоял и не шевелился и траву не косил. И даже... не дышал.

Страшнее всего, наверное, наткнуться на такую в темное время суток. Фото: instagram.com/cbfest/

А разгадка была простой - это был даже не человек, а пугало в образе мрачного жнеца - смерти с косой. А поставили его не для того, чтобы попугать людей, а ради искусства. Ведь это арт-объект одного из участников партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-Бланш», который проходит в Екатеринбурге. Сделал его художник Иван Волков.