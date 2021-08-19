За 10 дней мы прошли около 150 километров. Фото: Олег ГАЛИМОВ

31 мая, четверг. Я сижу на заднем сидении такси, которое медленно плетется в бесконечной пробке. Конец недели, конец весны, конец нервной системы. Я прекрасно помню то чувство. Хотелось бежать из города так далеко насколько смогу. Лишь бы не быть здесь, только бы что-то поменять вокруг себя.

Я – самый обычный обитатель каменных джунглей. Дом – работа. Работа – дом. Нужно было резко сменить обстановку на что-то непривычное. Только бы меня это вывело на какие-то новые эмоции. Иначе я не смогу отдохнуть, по-другому я не умею.

За 20 минут выясняю, что можно добраться до Камчатки. Перелет с тремя пересадками 40 тысяч - потяну. А вот тур на неделю обойдется в 70-90 тысяч. Не моя остановочка. Написал на всякий случай приятельнице-путешествиннице. Она мне сразу мозги вправила.

- Олег, не вздумай лететь туда и путешествовать в одиночку. Ты либо заблудишься, либо тебя съест медведь, - притормозила она меня.

Тем же вечером я продолжил поиски. Долгожданный фильм «Тихое место 2» показался мне скучноватым. Начинаю искать туры на Алтай, сидя в кинотеатре. Через Instagram сразу написал в три компании. Две почти сразу же ответили. В одной был тур через две недели. «Поход к подножью Белухи», 12 дней, сложность 3 из 5.

После сеанса связываюсь с организаторами. Милый женский голос что-то пытается донести, но мне будто все равно.

- Вы учтите, там связи нет. Вы будете на территории национального заповедника, там сотовые вышки запрещены. Лишь в одном месте связь будет в конце похода. Вы к такому готовы? – спрашивает она.

- То, что нужно. Я еду.

- Тогда вам нужно внести предоплату, три тысячи рублей.

ПОКИДАЯ ЗОНУ КОМФОРТА

За 14 дней мне предстояло купить целый перечень необходимых в походе вещей. У меня не было ни рюкзака, ни трекинговых ботинок. Да вообще ничего не было кроме теплых вещей. С горем пополам собрался. В такие моменты чувствуешь себя выпускником младшей школы. Ты вроде уже не маленький, но и не знаешь ничего о том, что тебя ждет впереди.

Моя первая остановка – Барнаул. Именно там я должен был встретиться с группой. 30 часов в поезде прошли почти незаметно, а вот потом начались первые проблемы. Не зная города, я выбрал себе убогую гостиницу. Отель оказался в заброшенном торговом центре посреди рынка. Главной проблемой стало отсутствие вентиляции в номере. Спать пришлось с открытой дверью.

С каждым часом чувство тревоги только увеличивалось. Мне же не место здесь. Я мог уже лежать на турецком пляже и потягивать пиво. Мог остаться с девушкой, которая не хотела отпускать меня. Но мне все было это не нужно. И тут в голове родилась, как мне кажется, крутая ассоциация. Я словно пиявка в стакане со спиртом. Она попала в самую неприятную среду обитания, начинает сильно извиваться. А потом погибает.

Утром встречаюсь с гидом Алексеем и большей частью группы. Практически все – опытные путешественники. По крайней мере, они так про себя говорят. 12 часов в пути и мы добираемся в село Тюнгур. Если что, то это уже не Алтайский край, а – Республика Алтай.

Именно здесь наша группа собирается в полном составе: трое мужчин и десять женщин. В любой другой ситуации я бы начал хвастаться, мол, оказался в «малине». Но мне было максимально не до этого. Когда все уже уснули в аиле (это традиционные жилища северных алтайцев – Прим. Ред.) я ушел на улицу смотреть матч Россия – Дания. Наши продули 1:4, а я все никак не мог понять, зачем уехал так далеко от дома.

НЕУЖЕЛИ МЫ ВСЕ ЕЩЕ В РОССИИ?

Утром все повыскакивали из спальников и начали собираться. Я же с трудом открыл глаза. Убрать спальник в специальный мешок оказалось непосильной задачей, но девушки пришли мне на помощь.

«Ну куда ты поперся?! Ты даже спальник утрамбовать не можешь! Дурак!», - сказал мне внутренний голос.

После полудня за нами приехал ГАЗ-66, этакий гражданский танк. А на другом транспорте до туристических троп добраться было невозможно. Разве что пешком. Через полчаса высадка в месте под названием «Три березы». Общая фотография перед началом похода меня немного подбодрила. А потом я понял, чем больше двигаешься – тем меньше негативных мыслей в голове.

За минуту до начала похода. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Первый день выдался самым легким. Прошли мы порядка 6-8 километров, тяжелее всего было мышцам плеч. Представьте, что вы получили перед 1 сентября учебники на все старшие классы вперед и тащите их домой. Вот так примерно это и ощущалось, еще и палатка сверху болтается. А это, знаете ли, раздражает и мешает.

За ужином у костра гид Алексей четко обозначил нам возможные варианты развития похода: либо мы дойдем до базы «Высотник» к концу следующего дня, либо дорога туда растянется на 36 часов. К сожалению, мы поневоле выбрали второй вариант.

Ставить палатку в одиночку оказалось совсем непросто. Фото: Олег ГАЛИМОВ

И знаете, это чувство «пиявки в спирте» никуда не пропадало. Хотя с каждым днем я все больше привыкал к новым реалиям. В японском языке есть такое слово «гайдзин», в переводе – иностранец, человек из вне. Но сами японцы также употребляют его, когда видят чужака. Вот это определение точно про меня.

На третий день мы разбили большой лагерь вблизи базы «Высотник», там кстати достаточно уникальный магазин. Все товары по 300 рублей, «очень удобно». Жаль я с собой взял лишь 2000 рублей наличкой, купил пару банок пива и смс отправил маме и лучшему другу. Пусть знают, что я еще жив.

Впереди нас ждали три дня радиальных экскурсий: долина Ярлу, подножье Белухи, долина семи озер. То есть это поход туда и обратно налегке. Я бы мог сейчас очень долго расписывать как там красиво и потрясающе. Но я скажу проще. Ничего красивее я в своей жизни не видел! А я за четверть века побывал в США, объехал половину Европы.

И вот я стою, смотрю на белоснежную Белуху. Думаю, неужели я все еще в России?! Как же это? Для большинства из нас Россия это там, где у меня дом, квартира и машина. Где еду доставляют за 30 минут. Но нет. Россия для меня открылась именно там, на Алтае.

Дождевик не самая удобная вещь, так как в нем быстро потеешь. Фото: Олег ГАЛИМОВ

И это даже не смотря на то, что поход к долине семи озер обернулся катастрофой локального масштаба. Мы попали под снегопад и ливень. Вымокли до нитки, а на следующий день по плану стояло восхождение на перевал Каратюрек. По-моему, это был единственный момент за 10 дней, когда остальным было также непросто, как и мне. Возможно, я ошибаюсь.

Каждый вечер приходилось пилить дрова, чтобы развести костер. Фото: Олег ГАЛИМОВ

На мой взгляд, наш гид принял единственное правильное на тот момент решение – остаться еще на один день в лагере, чтобы высушить вещи и отдохнуть. Так мы и сделали. Вдобавок получилось найти двух грузовых коней и местного коневода. Один конь – это 25 килограммов груза. Мы погрузили еду, палатки, большая часть наших дам избавилась еще и от спальников.

АМЕРИКАНСКИЕ УЖАСТИКИ ТАК И НАЧИНАЮТСЯ

За последние четыре года я пробежал два марафона, 10 полумарафонов, даже на небольшую гору в Свердловской области взбирался. Но перевал Каратюрек наводил ужас на меня в течение всей недели. Километр набора высоты. Восхождение, как и ожидалось, заняло шесть часов. Вы наверняка могли видеть подобные «волны» из гор из иллюминатора самолета. Километр набора высоты. Восхождение, как и ожидалось, заняло шесть часов. Сверху открывается вид с высоты птичьего полета. Вы наверняка могли видеть подобные «волны» из гор из иллюминатора самолета.

Перед восхождением на перевал Белуха открылась нам во всей своей красе. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Коллективное фото перед восхождением на перевал Каратюрек (3 060 метров). Фото: Олег ГАЛИМОВ

А уже вечером следующего дня мы прибыли к Кучерлинскому озеру. Уйти оттуда без красивой фотографии для Instagram – невозможно. Когда мы остановились на обзорной площадке и сняли рюкзаки, я подумал что умер и попал в рай. Силы закончились, да и на тот момент я уже четыре дня мучился с ячменем на правом глазу. Зато, какая красота кругом! Это обязательно надо увидеть.

Мы угодили под ливень, опять все вымокли. И вот тут началось самое интересное. На берегу озера расположена заброшенная база отдыха «Кучерла». Судя по записям в интернете, там процветал туризм в середине и конце нулевых. А потом что-то пошло не так и место закрыли. А все домики и две бани остались брошенными на границе с Казахстаном. Даже поверить в такое было непросто.

Кучерлинское озеро. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Наша группа решила занять самый отдаленный и самый большой коттедж, по размерам он больше напоминал особняк. Дальше – просто шоу. На первом этаже столовая с дорогой деревянной мебелью и камином. На втором этаже мягкие пуфики, а посередине шест. Для чего и для кого – думайте сами. В дальнем углу пылился каталог караоке, где в основном шансон и песни 90-х.

Как же приятно было переночевать на диване, поесть за столом…

Странный второй этаж заброшенного дома на берегу озера. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Американские фильмы ужасов так и начинаются, - с ухмылкой подметил наш гид. – А ведь кто знает, может Олегу для крутого репортажа не хватает одного-двух убийств?!

- Мне бы сейчас было не до этого, - соврал я.

Последние два дня морально было проще. Намного легче, когда ты знаешь, что идешь в сторону дома. Я никогда не забуду, как увидел опору линии электропередач. Чуть не заплакал от радости. А потом уже заметил стоящий на лужайке все тот же ГАЗ-66. Как мы праздновали возвращение в цивилизацию я, с вашего позволения, не стану.

На 10 дней тринадцать человек, съехавшиеся со всей страны, стали одной командой. Я пишу это сидя в офисе и с улыбкой вспоминаю пережитое. Походы – однозначно не мой конек. Но нужно попробовать еще раз.