В Екатеринбурге поймали женщину, которая убила сына и выкинула его в мусорку: «Родила двух и не хотела третьего»

На роженицу завели уголовное дело. Фото: страница в соцсети

Накануне жителей Екатеринбурга шокировала новость: в мусорном баке на Восточной,25 нашли новорожденного. Ребенок был мертв. Кто и зачем избавился от младенца было неизвестно.

«Комсомолке» стали известны подробности этой истории. Оказалось, что оперативникам уголовного розыска удалось установить мать новорожденного. Ей оказалась 32-летняя екатеринбурженка по имени Мария.

- В начале июня женщина заметила, что у нее вырос живот. Она поняла, что беременна. Но рожать в планы Марии не входило, так как она уже имеет двух детей 6 и 10 лет. Для аборта уже был слишком поздний срок, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Сейчас двух детей Марии временно поместили в центр социальной помощи семье и детям. Фото: страница в соцсети

О своей беременности мужу и кому-либо еще Мария говорить не стала.

4 августа женщина самостоятельно родила дома.

- В ходе опроса она рассказала, что самостоятельно перерезала себе пуповину ножницами, затем рукой зажала ребенку нос и рот, дождавшись пока он перестанет дышать, - уточнил инсайдер.

Чтобы удостовериться, что ребенок точно погибнет, Мария набрала в ванну воды и положила туда новорожденного лицом вниз. Затем женщина вымылась, взяла черный полиэтиленовый пакет и положила туда труп младенца. Его тело она вынесла во двор и кинула в мусорку.

6 августа Мария почувствовала себя плохо. Как выяснят врачи, у нее начался сепсис. Чтобы спасти женщину, ее даже пришлось положить в реанимацию. Когда она пришла в сознание, то отрицала факт того, что недавно родила. Но обмануть врачей Марии не удалось. Медики понимали, что недавно женщина родила. Врачи даже сумели установить срок беременности - около восьми месяцев. При этом на учете как беременная Мария не состояла. Врачи передали эту информацию полиции.

Сообщить, где находится труп младенца Мария отказалась. Страшную находку в мусорке сделали полицейские.

Сейчас на женщину завели уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас Мария задержана.

Расследованием дела занимается СК. В ведомстве информацию о произошедшем не комментируют.

Напомним, осенью прошлого года свердловчан шокировала новость о женщине из Карпинска, которая родила дочь и полгода держала ее в шкафу. Малышка чудом спаслась. Сейчас здоровью Полины ничего не угрожает.

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