В Екатеринбурге женщина родила ребенка в туалете и выбросила его в мусорку

По словам девушки, она родила в домашних условиях, так как этого требуют национальные традиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина родила в туалете ребенка и выбросила его в мусорку. Такое сообщение полицейским поступило от врачей скорой, которые доставили роженицу, в Екатеринбургский перинатальный центр.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 25 июля. 20-летняя уроженка Киргизии забеременела, но обращаться к врачу не стала. Вместо этого она решила родить прямо в своей съемной квартире на улице Победы. Крики ребенка из туалета услышали соседи. Они выбили дверь и вызвали скорую помощь.

После сообщения от скорой на место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Позже девушку опросили силовики.

- Роженица заявила, что родила в домашних условиях, так как этого якобы требуют киргизские традиции. Девушка не отрицает, что родила ребенка в туалете. Но, по ее словам, в мусорный бак она его не кидала, а аккуратно положила в корзину для белья в ванной, - уточнил источник «КП». - Девушка говорит, что избавляться от ребенка или причинить ему вред, она не хотела.

Сейчас новорожденный чувствует себя хорошо. Материалы проверки по данному инциденту передали из полиции в СК. Там от комментариев по данной теме воздержались.

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