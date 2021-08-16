В Екатеринбурге 23-летний парень напал на бригаду скорой помощи

Полиция проводит проверку по факту произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 23-летний парень напал на водителя бригады скорой помощи, приехавшей на вызов.

- Поздним вечером 15 августа наряду вневедомственной охраны поступило сообщение, что возле здания на улице Бориса Ельцина происходит драка, - рассказали «КП» в Росгвардии.

Приехавший наряд силовиков задержал агрессивного парня.

- У дебошира имелись признаки опьянения. Росгвардейцы задержали его и доставили в дежурную часть ближайшего отдела полиции, - уточнили в ведомстве.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, парня привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

- По факту причинения вреда здоровью людей сотрудники территориального ОВД проводят проверку, — уточнили в полиции.

К сожалению, случаи нападения на бригады скорой помощи в Екатеринбурге отнюдь не редкость. В феврале этого года нетрезвый мужчина избил фельдшера прямо в карете неотложки. А в конце прошлого года врачам досталось от мужа пациентки с коронавирусом.

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