В произошедшем разбирается Следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге муж пациентки с коронавирусом напал на врачей скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета, инцидент произошел в ночь на 21 ноября 2020 года в одной из квартир на улице Сурикова.

- Гражданин напал на бригаду скорой медицинской помощи. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, нападение было совершено на двух женщин-медиков, одна из них получила травмы.

Как рассказал "КП" осведомленный источник, после того, как на место происшествия приехал наряд полиции, врачи, на которых было совершено нападение, отказались писать заявление на своего обидчика. Возможно, это было связано с тем, что у медиков был конец смены и они к тому времени сильно устали.

В обстоятельствах произошедшего теперь будет разбираться СКР. Следователи выяснят, что спровоцировало агрессию со стороны мужа пациентки.

- Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей сотруднице скорой помощи, будет проведено соответствующее экспертное исследование, - уточнили в СК.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.