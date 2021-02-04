В Екатеринбурге мужчина избил фельдшера в машине скорой помощи

Пострадавшая женщина больше 20 лет проработала на скорой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошло нападение на бригаду скорой помощи.

Все случилось в среду, 3 февраля. Бригаду медиков вызвали к мужчине, который лежал на улице неподалеку от 32 военного городка на Вторчермете. Приехавшие врачи диагностировали, что мужчина, лежавший на снегу, попросту пьян.

- Мы таких пациентов не можем оставить на улице, везем в приемный покой. Пьяный, от которого шел сильный запах алкоголя, по словам пострадавшей бригады, был чисто одет, подстрижен. Медикам он не представился (да и не смог бы этого сделать из-за сильного опьянения), - рассказали в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

Пьяного мужчину погрузили в карету скорой. В машине он начал гримасничать и на какое-то время уснул. Но позже проснулся и ударил одного из фельдшеров. После этого он открыл дверь, выскочил из скорой и попытался сбежать. Но сделать этого не смог, так как ноги его не слушались. Водитель скорой вовремя сориентировался и помог задержать нападавшего. После этого на место вызвали сотрудников полиции, рассказали на подстанции скорой помощи.

Позже пьяного мужчину скорая все-таки привезла в приемное отделение ЦГБ № 20. Там он также вел себя довольно агрессивно, несмотря на присутствие полиции. После осмотра полицейские забрали мужчину с собой в отделение.

- Дебоширом оказался местный нигде не работающий 38-летний гражданин. В отношении него заведено административное делопроизводство. Кроме того, сотрудники подразделения дознания уже возбудили в отношении него уголовное дело по статье нанесение побоев из хулиганских побуждений, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Пострадавшей от рук нетрезвого дебошира оказалась 48-летняя женщина.

- Я на скорой уже 20 лет, дважды была замужем. Никогда и никто меня не бил, тем более по голове или по лицу. После этого вызова меня отвезли в 23-ю больницу, там сделали компьютерную томографию. Есть контузия правого глаза, есть синяк на скуле. Он был бы больше, если бы наши ребята сразу при остановке машины не набрали мне в пакет снег, и я бы его сразу не приложила, - приводят слова пострадавшего фельдшера пресс-служба станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

Сейчас женщине пришлось уйти на больничный.

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