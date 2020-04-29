2020-04-29T10:17:41+03:00
Происшествия

Бросал камни и хотел подраться с водителем: в Екатеринбурге пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи

Следственный комитет Свердловской области начал проверку. Дебошира уже задержали сотрудники полиции.
Юлия СТАЛИНА
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Мужчина бросал камни и разбил стекло в скорой помощи. Фото: Е1Мужчина бросал камни и разбил стекло в скорой помощи. Фото: Е1
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Пьяный мужчина набросился на медиков скорой помощи во время вызова. Нападение произошло на улице Амундсена 28 апреля. Дебошир разбил стекла в машине реанимации и пытался броситься в драку с водителем. В происшествии разбирается полиция и следственный комитет.

Как сообщили в СКР по Свердловской области, скорая приехала на вызов после драки во дворе, в которой пострадал мужчина. Когда медики забирали пациента, к машине подошел участник потасовки и начал выяснять отношения с водителем реанимобиля. Тот оттолкнул дебошира и закрылся в автомобиле, но когда скорая отъезжала, хулиган бросал камни в окна.

- Дебошир задержан и доставлен для разбирательства в дежурную часть. По итогам конфликтной ситуации сотрудниками МВД будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщил Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области.

В Екатеринбурге мужчина напал на водителя скорой помощи .Видео: E1.RU

К вопросу подключился и следственный комитет. Сейчас ведомство организовало проверку по факту нападения на медиков.

- С учётом социальной значимости темы защиты прав медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей, и в целях наиболее полного и всестороннего установления обстоятельств происшествия и причин, которые способствовали данному инциденту, следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции для дальнейшего осуществления проверочных мероприятий в органы СК, - комментируют в пресс-службе Следственного комитет в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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