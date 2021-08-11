Обвиняемый заявил, что Алексей Воронихин оскорблял его в кругу общих знакомых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело 62-летнего сторожа из Курганской области Сергея Черепанова. Его обвиняют в убийстве водителя микроавтобуса Алексея Воронихина. Отца-одиночку двоих детей застрелили вечером 24 декабря прошлого года. От полученного ранения 44-летний Алексей скончался в больнице.

В 1997 году Черепанов был осужден на 10 лет за разбой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По версии следствия, ранее судимый за разбой Черепанов тщательно подготовился к убийству. К слову, он не только обзавелся самодельным пистолетом с патронами калибра 9 миллиметров, но и скрывал свой путь из Курганской области в Екатеринбург. Ехал только на попутках и платил наличными.

- Причиной совершения преступления послужила личная неприязнь, сформировавшаяся у обвиняемого на почве якобы оскорбительных высказываний пострадавшего в его адрес в среде общих знакомых, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

У Алексея Воронихина остался сын и маленькая дочка. Фото: СОЦСЕТИ

Задержать Черепанова удалось лишь в начале марта. В суде он признал вину и не оспаривал ходатайство следователя об аресте. Кроме убийства его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.