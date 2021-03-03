Алексею Воронихину было 44 года. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи СКР установили личность убийцы 44-летнего водителя междугороднего автобуса Алексея Воронихина. Житель Екатеринбурга был застрелен из пистолета Макарова в ночь на 25 декабря 2020 года у станции метро «Уралмаш».

Алексей скончался в больнице, у мужчины осталось двое несовершеннолетних детей. По данным источника «КП» в силовых структурах, в ближайшее время силовики будут ходатайствовать в суде об аресте обвиняемого.

Алексей возил пассажиров из Екатеринбурга в Березовский и обратно. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В пресс-службе СУ СКР не подтверждают, но и не опровергают информацию о задержании преступника. Возможно, официальное заявление поступил в течение суток.

- Водитель с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался. Сотрудниками Следственного комитета (в том числе, отделом криминалистики областного СКР с применением кримтехники), а также полицейскими выполняется комплекс необходимых мероприятий, - сообщали ранее в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Кроме этого в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщали, что пуля была выпущена в голову. А на месте преступления была найдена гильза.

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