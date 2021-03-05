В Екатеринбурге сторожа, обвиняемого в убийстве водителя автобуса, арестовали на 21 день

Обвиняемого в убийстве задержали в Курганской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 марта, в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга доставили мужчину, обвиняемого в резонансном убийстве водителя микроавтобуса, которое произошло 24 декабря у станции метро «Уралмаш» - злоумышленник выстрелил в него из пистолета. Им оказался 61-летний сторож из Курганской области Сергей Черепанов. Свою вину он не отрицал. Объяснил случившееся «личной неприязнью» и был не против того, чтобы его отправили в СИЗО на время суда. Так и случилось.

- Избрать меру пресечения сроком на 21 день, - объявил судья.

Добавим, что в 1997 его уже осудили на 10 лет за разбой, а у убитого им водителя остались двое несовершеннолетних детей.