Обвиняемый в убийстве водителя автобуса на Эльмаше согласился на ссылку в СИЗО

Обвиняемого в убийстве задержали в его квартире в Курганской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга сегодня выбирали меру пресечения для 61-летнего жителя Курганской области, работавшего охранником, который обвиняется в убийстве водителя автобуса Алексея Воронихина.

- В определенных кругах обвиняемый известен по прозвищу «череп», - пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Когда сыщики за ним пришли, он крайне удивился, что на его след все-таки вышли, поскольку надеялся, что сможет остаться безнаказанным. Именно по этой причине он спокойно ходил на работу.

5 марта обвиняемого в убийстве доставили в Орджоникидзевский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свою вину он уже признал. Сказал, что убил мужчину из личной неприязни. Само убийство произошло 24 декабря 2020 года у станции метро «Уралмаш». По версии следствия, обвиняемый выстрелил из пистолета в водителя микроавтобуса «Форд Транзит». Позже пострадавший скончался в больницы. У него остались два несовершеннолетних ребенка.

Задержан он был у себя в квартире в городе Далматово, что в Курганской области. Поэтому в суд его пришлось этапировать из соседнего региона.

У погибшего остались двое детей. Фото: соцсети

Как выяснилось на суде, обвиняемого зовут Черепанов Сергей Юрьевич. У него среднее образование, холост, в данный момент не работает. В последний раз был судим в 1997 году за разбой, отсидел 10 лет. В суде обвиняемый вел себя спокойно и отчетливо отвечал на вопросы судьи.

- Я работаю сторожем, 8 марта должен был выйти на смену, - пояснил Черепанов.

Следователи тем временем настаивали на том, что его надо отправить в СИЗО на время суда.

- Черепанов не имеет устойчивых связей в виде семьи, по месту жительства характеризуется отрицательно, - отметила на суде следователь СО СК по Орджоникидзевскому Району. - Кроме этого, после совершения преступления скрылся, а оставшись на свободе может оказать давление на семью убитого. Состояние его здоровья не препятствует содержанию под стражей.

Сам Черепанов на это, к слову, отвечал с ухмылкой. Против СИЗО он не возражал:

- Я объективно смотрю на вещи. Разве от меня это зависит? Но хочу сказать - по месту жительства я не могу иметь плохой характеристики! Я не пью и не курю!

В суде Сергей Черепанов вел себя уверенно, можно сказать, немного нагло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также судья зачитал характеристику на обвиняемого от участкового:

- Черепанов ведет скрытный образ жизни. Общается с ранее судимыми лицами. К административной или уголовной ответственности не привлекался.

Сам Черепанов после этого возразил, что его лучшие друзья не судимы. После этого он заявил, что у него хронический менингит и гепатит С.

Вину в убийстве он признал полностью. Гособвинитель поддержал ходатайство следователя СКР об аресте:

- Прошу суд учесть, что Черепанов вину признал и помог найти предмет (пистолет), из которого производился выстрел.

В итоге судья, вернувшись из совещательной комнаты объявил, что Черепанов будет отправлен в СИЗО на 21 день - до 26 марта.

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