Фото: СУ СКР по Свердловской области / СОЦСЕТИ

Следственный комитет и свердловский главк полиции раскрыли подробности задержания убийцы водителя автобуса у станции метро «Уралмаш» Алексея Воронихина. Как ранее сообщала «Комсомолка», задержание предполагаемого преступника прошло в ночь на 3 марта. Им оказался 61-летний житель Курганской области, известный в криминальном мире под кличкой «череп».

Он признался, что убил отца двоих детей из личной неприязни и показал, где хранил пистолет. Именно из него был произведен роковой выстрел. Уже завтра суд рассмотрит вопрос об аресте душегуба.

Пистолет, из которого застрелили Алексея. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Задержанному мужчине уже предъявлено соответствующее обвинение. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в СУ СКР региона.

Примечательно, что все это время «череп» спокойно ходил на работу и был крайне удивлен, когда в его дом пришли с обыском бойцы Росгвардии.

- Фигурант был задержан у себя в квартире, в городе Далматово Курганской области. Проверяется информация о возможной причастности задержанного к иным ранее совершенным преступлениям. Когда сыщики за ним пришли, он крайне удивился, что на его след всё-таки вышли, поскольку надеялся, что сможет, - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Алексей занимался перевозкой пассажиров из Екатеринбурга в Березовский. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Напомним, что Алексей Воронихин был застрелен из пистолета Макарова. Мужчина скончался от выстрела в голову, у него остался несовершеннолетний сын и дочка.