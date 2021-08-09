«Собачки погибли, котенок»: В Каменске-Уральском многодетная семья живет в палатке после того, как их дом сгорел

Ночной пожар оставил без крыши над головой многодетную семью. Фото: Лилия СЕМЕНОВА

ВЫСКОЧИЛА В ОДНОМ ХАЛАТЕ

В Красногорском районе Каменска-Уральского на Союзной, 2 ночной пожар оставил без крыши над головой многодетную семью. Елена Крапивина и Сергей Семенов воспитывают пятерых детей, из которых трое - несовершеннолетние. Елена по профессии пекарь, ее муж - не работает, так как является инвалидом I группы.

– В ночь со 2 на 3 августа мы рано легли спать. А у нас там есть один житель, он немного не в себе. Он подошел к нашей ГАЗели, облил горючим и поджег. Пожарные приехали через 40 минут. За это время все уже сгорело. Мы пытались вещи вытащить. Дети ревели, кричали: «Выходите! Не надо эти вещи». Я выскочила в халате в одном. Бегала босиком. У меня вся стопа обожжена. Дети у меня все обожглись, – вздыхает Елена Крапивина. – Успели только вынести баллоны газовые и документы. У детей началась паника. Скотина погибла, собачки, котенок.

То, что был поджог, подтверждают и в ГУ МЧС России по Свердловской области.

– Действительно, по улице Союзной, 2 предварительная причина - поджог. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза. Также готовятся материалы для передачи под подследственность в МВД. В доме напротив, была видеокамера, – говорят в ведомстве.

Елена и Сергей вместе с двумя детьми живут в туристической палатке. Фото: Инцидент Каменск-Уральский

- А этот мужик полиции потом сам говорил, что только машину поджечь хотел. Он по 105 статье («Убийство») два раза сидел. И два раза в психиатрической клинике лежал, – делится Елена Крапивина.

ВЫДАЛИ «ДВУШКУ» И ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ

После пожара Елена и Сергей отправили сына к одной бабушке, двух детей к другой. Они сами вместе с еще одним сыном и дочкой ютятся в туристической палатке на участке. Когда ночи прохладные - перебираются в уцелевшую беседку, которая внешне больше походит на сарай.

Местные власти выделили многодетной семье двухкомнатную квартиру на цокольном этаже «хрущевки». Но Елена и Сергей переезжать пока отказываются.

– В кратчайшие сроки выделили им квартиру двухкомнатную из маневренного фонда, - объясняет глава Красногорского района Владимир Горенков. – Сейчас там идут ремонтные работы: заменяют сантехнику, ванну, краны, бригада перестилает пол. Идеальных квартир, чтобы все было как в гостинице, нет.

До пожара многодетная семья жила благополучно, вели большое хозяйство. А сейчас остались только куры, из-за них семья и остается на участке.

Дом многодетной семьи сгорел из-за того, что хулиган поджог их ГАЗель. Фото: Инцидент Каменск-Уральский

– В поле зрения комиссии они не попадали, - рассказывает председатель территориальной комиссии Красногорского района Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Велиулова. – Жалоб на них не было. Ребятишки посещают школу, по линии полиции нарушений тоже не было. Глава района решил вопрос по жилью. Я предложила направить детей в реабилитационный центр, лагерь или санаторий. В управлении образования выделяли им путевки. Мама, папа, девочки и старший сын от всего отказались, боятся, что у них украдут живность. Социальные работники к ним приезжали. Есть общественники, которые готовы обеспечить погорельцев и одеждой, и постельным бельем, и канцелярией на весь учебный год.

Сама Елена Крапивина говорит, что им помогали и соседи, и незнакомые люди. Семья выражает благодарность всем неравнодушным, кто пришел на помощь и не оставил их в этой страшной беде.

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