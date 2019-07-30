«Я плакала от радости»: читатели «Комсомолки» собрали деньги для многодетной семьи погорельцев из уральского села

Историю многодетной семьи Аринушкиных из села Александровское мы рассказывали неделю назад. Дом Светланы, в котором она жила вместе с восемью детьми, сгорел еще в мае. Тогда в пожаре погибли свиньи, козы и даже любимый пес семьи. Многодетная мама и ее дети остались без крова и хозяйства. Несколько месяцев они жили на развалинах: на участке осталось только коробка от сгоревшего здания с развалившейся крышей. «Комсомольская правда - Екатеринбург» и благотворительный фонд «Православная служба милосердия» объявили сбор средств на строительство для семьи Аринушкиных нового дома. Меньше чем за неделю наши читатели собрали 600 тысяч рублей.

- Когда первая помощь начала поступать на карточку, я заплакала от радости. После вашей публикации у меня разрывается телефон, люди звонят и предлагают поддержку, - рассказавает Светлана Аринушкина. – Мы хотели построить дом полностью, по смете нужно было 700 тысяч.

5 ТЫСЯЧ КОМПЕНСАЦИИ

Сразу после пожара, местные власти выделили Аринушкиным 5 тысяч рублей в качестве материальной помощи и предложили временно переселиться в другую деревню, которая находится в 30-ти километрах от дома. Семья отказалась и решила восстановить свой дом.

Светлана решила восстановить жилище.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя несколько дней после публикации статьи глава Красноуфимского городского округа Олег Ряписов все-таки объяснил "КП"-Екатеринбург, почему в качестве помощи семье было выделено всего 5000 рублей:

- Пять тысяч - это для вас смешные деньги. Мы дотационный бюджет Краснофимского округа. По заявление мы ей выделили пять тысяч, предусмотренные положением об оказании помощи людям, попавшим в трудную ситуацию, в том числе и погорельцам. Больше мы не можем, - рассказывает Олег Ряписов. - Во-вторых, ей устно предлагали муниципальное имущество в деревне Сызги. Начальник территориального управления предложил ей написать заявление, а она отказалась, сославшись на то, что будет жить в Александровском и восстанавливать дом. Письменное заявление о том, чтобы предоставить ей жилье, не поступало.

После пожара в доме не было электричества.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОПРОС С ОПЕКОЙ

Светлана Аринушкина одна воспитывает восемь детей. Четверо от первого брака, еще трое – от второго, и последний ребенок – от третьего. (Первые два мужа у Светланы умерли – Прим. Ред.) К семье было пристальное внимание от службы опеки, женщина боялась, что у нее могут забрать ребятишек.

- Им нужно, чтобы у детей были условия, а как это сделать, им не важно. Даже когда мы жили в доме, у нас было хозяйство, они грозились, что «заберут детей», - завила нам женщина. - Я не пью. Ни у кого куска хлеба не попрошу. Сама воспитываю детей. По мере возможности - зарабатываю. Денег немного, но хоть что-то.

Готовить приходится на костре или бегать за кипятком к соседям.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОМ БУДЕТ К ОСЕНИ

Сегодня, 30 июля, к семье Аринушкиных приезжал губернатор Свердловской области. Компанию Евгению Куйвашеву составил Михаил Каган, главный федеральный инспектор по региону. Чиновники пообещали, построить новый дом Аринушкиным к 1 сентября.

- Им выписали 25 кубов строительного леса. Губернатор взял ситуацию на личный контроль, он распорядился построить семье комфортное жилье. По площади оно будет больше, чем раньше. Местные власти также присутствовали на встрече — до них доведена информация, в том числе, о персональной ответственности за исполнение поручения главы региона, - рассказали в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Также Светлану успокоили, что детей у нее не заберут, вопрос со службой опеки будет улажен в ближайшее время.