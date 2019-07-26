«Пять тысяч - это для вас смешные деньги»: глава Красноуфимского ГО о материальной помощи многодетной маме с восьмью детьми

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-26T11:29:18+03:00

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Глава Красноуфимского округа Олег Ряписов прокомментировал ситуацию с погорельцами в селе Александровском. Многодетная семья, где восемь детей, осталась без жилья после пожара. Аринушкины вынуждены жить в здании, где нет крыши и сгоревшие стены. Администрация села выделила пострадавшим материальную помощь в размере пяти тысяч рублей.

- Пять тысяч - это для вас смешные деньги. Мы дотационный бюджет Краснофимского округа. По заявление мы ей выделили пять тысяч, предусмотренные положением об оказании помощи людям, попавшим в трудную ситуацию, в том числе и погорельцам. Больше мы не можем, - рассказывает чиновник. - Во-вторых, ей устно предлагали муниципальное имущество в деревне Сызги. Начальник территориального управления предложил ей написать заявление, а она отказалась, сославшись на то, что будет жить в Александровском и восстанавливать дом. Письменное заявление о том, чтобы предоставить ей жилье, не поступало.

Напомним, дом семьи Аринушкиных сгорел в мае вместе со скотиной, сараями и баней. У Светланы, хозяйки жилища, восемь детей, семь из которых несовершеннолетние. Сейчас они пытаются построить новый дом, ведь зимовать в таких условиях будет невозможно. Подробности истории читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU