«Эту зиму мы не переживем»: многодетная мать, которая вынуждена жить в сгоревшем доме, боится, что у нее заберут детей

В селе Александровском Свердловской области живет многодетная семья Аринушкиных. В мае их дом сгорел, огонь уничтожил практически все хозяйство. Теперь Светлана и ее восемь детей вынуждены жить на пепелище. Денег на новое жилье у них нет, приходится самостоятельно восстанавливать все заново.

Вот так выглядит дом сейчас.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ПРОИЗОШЛО»

Этот дом один такой на всей улице, с виду он больше похож на сарай. На фасаде еще видны следы от пожара: закоптевшие стены, разрушенная наполовину крыша и черные окна. На лужайке возле него маленький мальчик с литовкой в руках, которая больше парня в полтора раза. Косит траву.

- Мальчик, где твоя мама, - спрашиваем мы, подъехав к дому поближе.

- Она пошла к соседке за кипятком, - отвечает он.

Старшие дети помогают по хозяйству.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через десять минут появляется женщина в красном халате и большим термосом в руках. Это Светлана, хозяйка дома и мама мальчика.

- Вот так и бегаем по несколько раз в день через всю улицу. Электричества ведь у нас нет, а детей надо кормить.

Мы подходим к крыльцу, где нас встречает еще пять ребятишек: двое с сосками во рту, другие – постарше. Всего у Светланы восемь, самым взрослым 19 и 17 лет.

Пожар уничтожил большую часть вещей и мебели.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внутри дома вперемешку с обугленными стенами царит уютная атмосфера, на столе каша, рядом чай и свежие оладьи. С дрожащим голосом Светлана рассказывает о том дне, когда в их дом пришла беда.

- Это было днем, когда мы все были дома. Сын стоял возле умывальника и чистил картошку, а я рядом. Потом что-то защелкало. Но у нас ничего не должно было выбить. Дома проверили проводку, все нормально. Затем я вышла на улицу и увидела, как горит наш сарай. Собрала детей и мы ушли к моей сестре. Я только через три дня поняла, что мы остались без дома.

Пока жить приходится в полевых условиях.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной пожара стала неисправная проводка. Сначала огонь поглотил сараи, а затем перекинулся на дом Аринушкиных. Сгорели все вещи, а также вся скотина. Семья потеряла все, что у них было.

«Я НИ У КОГО КУСКА ХЛЕБА НЕ ПОПРОШУ»

Этот дом в Александровском они купили три года назад за маткапитал. Здесь сделали ремонт и развели хозяйство. Но последние два месяца Светлана живет с восьми детьми на пепелище. Идти больше некуда, в селе у нее есть сестра, но у той тоже четверо своих ребятишек. Аринушкины решили восстанавливать свой дом.

Электричества пока нет, приходится готовить на костре.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нам нужно сейчас сделать крышу – она обойдется в 75 тысяч. Мы сейчас откладываем с детских и пенсии по 5 тысяч, чтобы нам приехали и сделали ее, - говорит хозяйка дома. – Потихоньку будем восстанавливать стену. Сейчас по ночам у нас не холодно, но вот эту зиму мы можем не пережить.

После пожара администрация села выделила семье материальную помощь, но это всего пять тысяч рублей. На них они смогли купить только один лист железа. Больше всего Светлана боится, что социальная служба может забрать у нее детей.

- Им нужно, чтобы у детей были условия, а как это сделать, им это не важно. Даже когда мы жили, у нас было и хозяйство, я что-то не успевала сделать, у них был один ответ «заберем детей», - делится Светлана. – А я вообще не пью. У меня столько детей, но я ни у кого куска хлеба не попрошу. Я сама зарабатываю.

Аринушкины решили восстановить свой дом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светлана постоянно на подработках, сейчас женщина уезжает в лес собирать ягоды и грибы. Все деньги уходят на ремонт и еду. Детей скоро нужно собирать в школу, их одежда и учебные принадлежности тоже сгорели. Но самый острый вопрос стоит в жилье. На новый сруб пристроя и прочие ремонтно-строительные работы нужно 200 000 рублей.

Вы можете помочь семье Аринушкиных. На сайте благотворительного фонда «Православная служба милосердия идет сбор денег. (ссылка)

Публикуем номер карты Светланы Аринушкиной: 6390 0216 900 3770 7873

Вы можете помочь и вещами. Обращайтесь в нашу редакцию по телефону: 8 (343) -237-25-51.