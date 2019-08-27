На Урале многодетная мама, которая вынуждена была жить на пепелище, переехала в новый дом

Месяц назад «Комсомольская правда» рассказывала историю многодетной мамы Светланы Аринушкиной из Красноуфимска. Вместе с восьмью детьми женщина была вынуждена жить на пепелище. Дом семьи сгорел во время пожара. Светлана пыталась восстановить жилье, но ей одной это было не по силам. И тогда откликнулись читатели «Комсомольской правды».

За месяц они собрали для семьи порядка 750 тысяч рублей. И это не считая детских вещей и школьных принадлежностей, которые нам сумками несли в редакцию. Кроме того помощь предложил уральский бизнесмен - Игорь Алтушкин, владелец «Русской медной компании» – он перевел для семьи крупную сумму денег, но самое главное – купил для Аринушкиных дом.

Новый дом Аринушкиных из красного кирпича, он большой и его видно, как только въезжаешь в село Александровское. У ворот нас встречает хозяйка – Светлана Аринушкина. Тут же выбегает 12-летний Костя с коляской, в которой улыбается младшенькая Маша.

- Мы вас очень ждали, - улыбаясь, говорит Светлана.

Светлана и восемь ребятишек, переехали сюда несколько дней назад, еще даже не успели разобрать вещи: в предбаннике куча коробок, пакеты, игрушки. Женщина приглашает нас внутрь, заходим.

- Тут у нас щиток, иногда слышу, как он искрит, - показывает Светлана. – Я теперь от каждого звука вздрагиваю после пожара. Вчера вызвала электрика, обещал прийти и разобраться.

Трое ребятишек теперь полностью собраны к школе.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из коридора сворачиваем на кухню. Видно, что малыши только что поели, на столе даже каша еще осталась. Ребятишки все побросали, когда услышали звук нашей машины.

- Конечно, тут тоже еще ремонт будем делать, надо обживаться. Прошлый хозяин оставил почти всю мебель. Без нее пришлось бы спать на полу, - продолжает экскурсию Светлана.

«ЕСТЬ ЕЩЕ В ЛЮДЯХ ДОБРО»

Сам дом 64,2 квадратных метра, в нем есть три комнаты и кухня. В одной из комнат разместилась Светлана и три дочери, в двух других сыновья. Старшие мальчишки (Вадиму - 17 лет, Алексею – 19 лет) будут приезжать на выходные, с сентября они будут на учебе в училищах. Также у Аринушкиных есть чердак. Светлана планирует сделать из него детскую игровую, там ребятишки смогут заниматься творчеством, учить уроки.

- Я готова кланяться в ноги всем, кто мне помог. Мы не ожидали... - со слезами на глазах признается Светлана. – Но я сейчас спокойна. У нас есть крыша над головой. Дети в доме, в тепле. Слава Богу. Сейчас им есть, где заниматься, играть. А остальное все потихоньку сложится.

Светлана благодарит всех, кто откликнулся на их беду.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые младшие дети Аринушной уже ходят в детский сад, трое ребятишек пойдут в школу. Весь август читатели «Комсомольской правды» приносили в редакцию вещи, чтобы собрать ребят к новому учебному году. Набралось несколько коробок и пакетов. Когда Светлана увидела посылку, она окончательно перестала сдерживать слезы.

- Есть еще в людях добро. Большое всем человеческое спасибо. Мы бы сами не смогли так быстро встать на ноги, - тихонько говорит она.

ЧТО СО СТАРЫМ ДОМОМ

Дом, куда переехали Аринушкины, купил глава РМК Игорь Алтушкин.

- Мы действительно приобрели для этой семьи дом, сделка уже совершена. Игорь Алексеевич увидел публикацию на сайте «Комсомольской правды», через помощников связались со Светланой, - рассказали в пресс-службе РМК. – Для женщины было важно остаться в селе Александровское. Подбором дома она занималась самостоятельно.

На месте сгоревшего дома уже появился фундамент и стены.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но и это еще не все. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал помочь со строительством дома на месте пепелища. Сейчас там уже появилась коробка и фундамент, но без крыши. Закончить стройку к зиме уже не получится.

- Пообещали, что на этой неделе будет финансирование. Тогда уже дальше успеем завести под крышу. У нас готова только коробка до окон. В общем, стройка встала. Но подрядчик сказал, что если на этой неделе не будет финансирования, значит все, стройку заморозят, - объясняет Светлана Аринушкина.

Еще неделю назад многодетная семья жила в таких условиях.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство Светлана планирует закончить следующим летом. Потом в этот дом переедут старшие дети. Сама Светлана будет искать работу, ее пригласили стать помощником повара в кафе, которое открылось неподалеку от нового места жительства.

«Комсомольская правда» в свою очередь благодарит всех читателей, которые помогли семье Аринушкиных. Если вам нужна помощь, вы хотите сообщить о ЧП или у вас есть интересная история, звоните в редакцию «КП» - Екатеринбург» по номеру (343) 237-25-51 или пишите нам на почту: kp.ekb@phkp.ru