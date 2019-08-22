«Я готова кланяться в ноги»: многодетной матери из Красноуфимска после пожара купили новый дом

Прошел месяц с того момента, как «Комсомольская правда» писала о многодетной семье Аринушкиных, которые живут в селе Александровское Красноуфимского района. Светлана вместе с восемью детьми осталась без крыши над головой после страшного пожара. Огонь почти полностью уничтожил их дом, дворовые постройки и скотину. Едва ли смогли выбраться сами Аринушкины. Погорельцем пришлось жить несколько месяцев на пепелище, восстанавливая жилище своими силами. Но после публикации наши читатели помогли собрать почти 700 тысяч рублей.

Светлана и восемь детей остались без крыши над головой в мае.

Кроме этого помощь предложил крупный бизнесмен - Игорь Алтушкин, основной владелец РМК, сначала посодействовал материально, а теперь и вовсе купил для Аринушкиных дом.

- Мы действительно приобрели для этой семьи дом, сделка уже совершена. Игорь Алексеевич увидел публикацию на сайте «Комсомольской правды», через помощников связались со Светланой, - рассказали в пресс-службе РМК. – Для женщины было важно остаться в селе Александровское. Подбором дома она занималась самостоятельно.

Новый дом семьи Аринушкиных 62,4 квадратных метра. Фото: пресс-служба "РМК"

В новом доме для семьи Аринушкиных есть три комнаты, всего 64,2 квадратных метрах. В нем сможет разместиться вся большая семья. Сам участок 23 сотки, здесь погорельцы будут разводить хозяйство. РМК не раскрывает стоимость сделки, но по оценке риэлторов покупка могла обойтись от 2,8 до 4 млн руб.

Мы дозвонились до семьи Аринушкиных, Светлана не смогла сдержать слез по телефону.

- Я готова кланяться в ноги всем, кто мне помог. Мы не ожидали. Конечно, нам предстоит еще много хлопот, нужно купить мебель. Но я рада, что теперь у нас есть крыша над головой, - поделилась с нами мать восьми детей.

ЧТО БУДЕТ СО СГОРЕВШИМ ДОМОМ

Муниципальные власти предлагали Аринушкиным переехать в другой дом, который находился в другом селе. Но женщина отказалась, вместе со старшими сыновьями она решила восстановить сгоревший. Также после публикации в «Комсомолке», на проблему многодетной семьи обратили внимание власти Свердловской области. В начале августа к ним приезжал сам губернатор и пообещал до сентября поставить дом.

- Дом пока нам не построили, залили только фундамент. Несколько раз к нам приезжали специалисты, делали замеры. Но сказали, что нужно подождать, когда в бюджете появиться деньги, - добавила Светлана Аринушкина.

Все лето семья живет в полевых условиях.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина говорит, что они все равно достоят этот дом. Потом в нем будут жить старшие дети, двое сыновей Светланы уже взрослые, оба учатся в техникумах. А сейчас Аринушкины готовятся к переезду в новый дом.