Стенограффия 2021 в Екатеринбурге: где посмотреть работы художников

Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Весь август художники из России, Италии, Аргентины, Германии, Финляндии и Греции будут создавать в Екатеринбурге арт-объекты. Всего в этом году запланировано открытие 30 работ. Часть из них организаторы Стенограффии 2021 уже представили.

– У нас существует проект «Биржа поверхностей» – жители города присылают нам разные поверхности, например стены частных или муниципальных зданий. Когда они идут по улице, им что-то нравится, они фотографируют и присылают нам. Мы собираем из этого базу. Потом в этой базе осматриваем объекты, которые могут подойти художнику, и предоставляем ему на выбор. Художник либо натягивает свой эскиз на поверхность, либо разрабатывает эскиз специально для этой поверхности, – рассказала пресс-секретарь фестиваля Стенограффия Катерина Кизюн о том, как подбирают площадку для арт-проектов.

Она добавила, что в этом году фишками стало то, что удалось привезти иностранных художников, в том числе известного во всем мире аргентинца Элиана Чали. Все художники прибывают в Россию под руководством оргкомитета и сдают ПЦР-тесты.

Также в этом году волонтеры, участвующие в фестивале регулярно, смогут представить горожанам свои проекты.

– У нас есть такие волонтеры, которые приходят к нам из года в год, например 8-9 лет подряд, а фестивалю 12 лет. Ребята настолько поднаторели в области уличного искусства, что предлагают нам свои проекты, а мы готовы помочь их реализовать, – уточнили в оргкомитете.

Публикуем список уже готовых работ Стенограффии 2021 в Екатеринбурге и адреса, где их можно посмотреть и запечатлеть.

СТЕНОГРАФФИЯ 2021

Пока жители Екатеринбурга и гости города могут увидеть лишь десять работ.

Coloured talismans and the old new spells

Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Где: ул. 8 Марта, 62

Автор: аргентинский художник Elian Chali

Описание: работу для Стенограффии Элиан выполнил в свойственной манере, это абстракция, базовая геометрия и контрастные цвета. На стене семиэтажного здания УрГЭУ изображены абстрактные формы в красном, черном, голубом, зеленом и желтом цветах. Художник хотел показать, что городская жизнь, это не только путь с работы домой.

Интересный факт: посмотреть работу топового уличного художника Элиана Чали приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр культуры области Светлана Учайкина.

Творчество Чали представлено в 30 странах мира.

Sun is shining, weather is sweet

Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Где: ул. 8 Марта, 70

Автор: итальянский художник Roberto Ciredz

Описание: на стене 12-этажного общежития Уральского института управления, филиала РАНХиГС участник фестиваля «Стенограффия» из Италии нарисовал 3D-мурал с глубоким ледяным разломом – таяние ледников в Антарктиде из-за глобального потепления.

Описание: сочетание графики и объема, богатая гамма синего цвета. Своими работами Роберто старается привлечь внимание к проблемам экологии и хрупкости природы.

Интересный факт: художник Roberto Ciredz впервые посетил Россию и работал над арт-объектом круглосуточно.

«Пазл Урал»

Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Где: улица Луначарского, 135 и переулок Почтовый, 9

Автор: художник Анастасия Пищугина

Описание: на двух заборах из проволоки созданы и закреплены ящерицы, лоси и утки, на один из них добавлен геометрический орнамент из светоотражающей ленты. По задумке автора, эти «обереги» отражают уральскую культуру и будут популяризировать ее.

Интересный факт: в 2020 году Анастасия Пищугина на Стенограффии разрисовала бетонные блоки узорами традиционной уральской вышивки.

«Июль»

Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Где: маршрут троллейбуса №20

Автор: Наталья Пастухова

Описание: на одном из троллейбусов 20 маршрута изображены два дракона, которые стремятся друг к другу. Они выполнены в насыщенных цветах: оранжевом, зеленом и голубом.

Екатеринбургская художница призналась, что расписать транспорт – ее давняя мечта.

Троллейбус курсирует между остановками «Ботаническая» и «Академическая» через улицы: Мира, Профессорскую, Гагарина, Генеральскую, Малышева, Куйбышева, Чапаева, Фрунзе, Щорса, Авиационную, Саввы Белых, Шварца, Крестинского, Родонитовую, Тбилисский и Самоцветный бульвар.

Интересный факт: это первый в истории Стенограффии расписанный троллейбус.

«Жабий дом»

Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Где: пр. Ленина, 56 и улица Малышева, 84

Автор: московский художник Андрей Beat.c

Описание: участник московского граффити-коллектива PWZOO художник Андрей Beat.c нарисовал лягушек. На одном объекте лягушонок охотится на летучую мышь, на другом – лягушка читает книгу о зоопарке в рабочей атмосфере. Изображены также лампа, ноутбук, разбросанные карандаши.

Интересный факт: художник скрывает своё лицо и полное имя.

«Манифест о свободе и несвободе»

Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Где: ул. 8 Марта, 7

Автор: художник из Краснодара Gooze (Георгий Куринов)

Описание: арт-объект фестиваля «Стенограффия» изображен на стене жилого дома в Екатеринбурге. Автор пояснил, что «лошадь» – это свободное грациозное животное, но при встрече с человеком вынуждена ему подчиниться. Красный цвет говорит о внутренней тревожности существа. Воплощает размышления о выборе между свободой реальной и кажущейся.

Интересный факт: работы Gooze есть в городах Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана.

Connections

Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Где: ул. Мамина-Сибиряка, 10

Автор: дуэт художников из Германии ZEBU: Линн Леманн и Деннис Гёртнер

Описание: изображены три контрастных фигуры в минималистичной цветовой гамме. Connections, потому, что главный посыл художников – ценить теплые человеческие взаимоотношения, проявлять эмпатию, быть толерантными и в коннекте друг с другом.

Интересный факт: работа выполнена в честь Года Германии в России.

ХОХО

Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Где: ул. Шейнкмана, 57

Автор: финская художница Анетта Лукьянова

Описание: работа финской художницы, участницы фестиваля «Стенограффия» представляет собой селфи размером с дом – изображена девушка с телефоном в зеркале.

По словам автора работы, основная деталь – не лицо девушки, а ее телефон.

– В этом случае, сам персонаж не важен от слова совсем, это просто незнакомка, которую запечатлели делающей селфи, — пояснила Анетта Лукьянова.

Интересный факт: объект создан на здании офиса продаж местного сотового оператора.

«Крепыш»

Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Где: пр.Ленина, 22

Автор: самарский художник Денис Vertigo

Описание: участник фестиваля «Стенограффия» в Екатеринбурге, художник из Самары Денис Vertigo нарисовал своего кота по кличке Крепыш на жалюзи киоска «Роспечать».

Интересный факт: рисунок входит в серию работ для проекта «Ночная галерея».

«Близок локоть, да не укусишь»

Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Где: переулок Банковский, 10

Автор: финский художник Taneli Stenberg

Описание: лисица на фасаде дома тянется за ягодами. По словам художника, это история о наслаждении мгновением. «Ягоды на работе — символ того, что надо жить сегодняшним днем».

Изображение выполнено в мягкой цветовой гамме.

Интересный факт: автор вдохновлялся рисунками русского художника 19 века Ивана Билибина.

СТЕНОГРАФФИЯ ПРОШЛЫЕ ГОДЫ

Организаторы Стенографии для удобства горожан и гостей уральской столицы нанесли арт-объекты на «Яндекс.карты» и все ценители уличного искусства могут без труда найти нужный объект – он помечен баллончиком с краской.

Открыв карту, сразу же появляются центральные объекты.

«8 лет – 8 этажей»

Где: пр. Ленина, 41

Автор: оргкомитет фестиваля

Описание: это выставка фотографий, расположенная на 8 этажах. Каждый из этажей представляет один год. Лучшие работы 30 фотографов, посвященные фестивалю за 8 лет, для выставки отобрал шеф-фотограф Стенограффии Максим Лоскутов. Ни один из снимков ранее не был опубликован. Всего представлено около 200 кадров.

Интересный факт: выставку монтировали при участии промышленных альпинистов.

«Муми-тролли на гранатах»

Где: пр. Ленина, 62, корпус 1

Автор: Всеволод Стекольщук

Описание: на стене изображено все то, что есть в названии арт-объекта фестиваля Стенограффия. Этой нетипичной для себя работой художник хотел добавить городу летних красок. Муми, по словам автора, классные, добрые и в то же время серьезные. Гранаты привносят колорит юга и Грузии.

Интересный факт: художник известен в Екатеринбурге в качестве тату-мастера, работающего в стиле черного нуара.

Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» проходит в Екатеринбурге в 12 раз. За это время художники со всего мира создали примерно 170 работ.