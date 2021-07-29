На случай войны с Америкой: что скрывает советский ядерный бомбардировщик

Таких самолетов в мире осталось всего три единицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда-то стратегический бомбардировщик М-4 мог пролететь 5600 километров в одну сторону, а потом еще и вернуться на свой аэродром без дозаправок. Но теперь ему нужно три автокрана, чтобы вновь оторваться от земли. Подхватив тросами под крылья и под фюзеляж, они синхронно тянут его вверх. И вот, он поднимается на несколько метров над каменной брусчаткой.

Воздухозаборники еще только предстоит установить на крылья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы находимся в Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме, как раз в самый разгар реставрации отжившего свой век бомбардировщика. Подъем самолета автокранами в чем-то рутинный процесс. Он нужен лишь для того, чтобы завести под фюзеляж шасси. Но работники музея придают ему особенное значение.

- Это последний полет «Бизона», - говорит Виктор Севостьянов, директор Музейного комплекса УГМК, заслуженный военный летчик. - Хотя в авиации и не говорят «последний», говорят «крайний». Но на самом деле это действительно последний полет этого самолета. Он находится сейчас в воздухе, к сожалению, держится не за счет подъемной силы и своих крыльев, а за счет кранов. Но это хорошая дань уважения этому самолету.

В экспозиции Музейного комплекса УГМК стратегический бомбардировщик М-4 станет самым крупным самолетом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОМБООТСЕК ЗАМЕНИЛИ ТАНКЕРОМ С ТОПЛИВОМ

«Бизоном» советский стратегический бомбардировщик нарекли в странах НАТО. Такие машины создавались с 1954 по 1956 год на случай ядерной войны. Если бы кто-то попытался атаковать СССР атомным оружием, все «Бизоны» нашей страны поднялись бы в небо, чтобы нанести ответный удар.

- Фактически он всю свою жизнь прослужил в дальней авиации, - рассказывает Олег Лейко, инженер, руководящий реставрацией бомбардировщика М-4. – Он всегда был в полной готовности вылететь и нанести ответный ядерный удар по противнику. Впереди в верхней кабине у него сидели два летчика. Они дублировали друг друга. Также спереди внизу сидел штурман – наблюдал за поверхностью земли, обеспечивал счисление мест, чтобы понимать, где они находятся. В хвосте сидел стрелок за кормовой установкой из двух пушек. У него был небольшой радиолокатор, чтобы «видеть» на расстоянии двух километров всех, кто к ним подлетает. Плюс были еще управляемые турели. Суммарно у самолета восемь пушек насчитывалось.

Сегодня, 29 июля, была одна из самых сложных операций. Надо было приподнять кранами самолет, чтобы завести под него шасси. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К счастью, сбрасывать ядерные бомбы ни этому М-4, ни другим стратегическим бомбардировщикам не пришлось. А потом, когда появилось более современное оружие, и вовсе было решено убрать из него ядерные бомбы и заменить их танкером с топливом. Так из воздушной крепости он превратился в воздушную заправочную станцию для самолетов дальней авиации.

ВЕЗЛИ НА УРАЛ НА ТРЕЙЛЕРАХ ДЛЯ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Всего в СССР было выпущено порядка 30 таких стратегических бомбардировщиков. Но до наших дней дожили лишь три единицы. Чтобы доставить один из них в Верхнюю Пышму сотрудникам музейного комплекса пришлось попотеть. Ведь к 2021 году этот М-4 был разобран и находился в разных местах.

- Фюзеляж был в Москве, остальное в Подмосковье, - говорит Виктор Севостьянов. – Давно его искали. Повезло, буквально в прошлом году нашли и приобрели. Почти полгода занимались вывозом. Все наземным транспортом доставляли. Специальные трейлеры заказывали. Все детали от него - негабарит. Поэтому процесс согласования перевозки и получение разрешения на провоз занял у нас несколько месяцев.

Закончить восстановление самолета в музейном комплексе планируют к середине августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слово «негабарит» подходит как нельзя лучше. В коллекции музейного комплекса десятки раритетных танков, бронемашин и самолетов. Но даже самым крупным из них далеко до стратегического бомбардировщика М-4. Вес – 42 тонны. Длина – 47,6 метров. Размах крыла – 50 метров. Высота – 14,1 метр. Просто, чтобы сдвинуть с места одно из шасси и подвести его под фюзеляж, нужны усилия больше пяти человек.

- Сам самолет уникален тем, что у него необычное расположение стоек шасси – оно называется велосипедным, - объясняет Виктор Севостьянов. – Одно шасси спереди, одно сзади. Колеса двойные. Из-за этого самолет неустойчив, как велосипед, поэтому на крыльях стоят гондолы, в которых дополнительно стоят опорные шасси. Они используются при рулении самолета на земле, а при разбеге убираются.

Самолет весит 42 тонны. При его реставрации нужна была ювелирная точность, чтобы не поднимать лишний раз кранами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна особенность – внешний вид. Если смотреть на М-4 сбоку, то можно заметить, что его корпус будто выгнут дугой. Такую «горбинку» предложил сделать легендарный авиаконструктор Владимир Мясищев.

- М-4 летал на определенном угле крыла, это была задумка Мясищева, чтобы обеспечить максимальную дальность полета. Очень тонкий расчет, - говорит Олег Лейко. – «Горбинка» нужна для удобства летчика, чтобы он лучше видел землю в полете. Казалось бы, там угол не больший, но он очень важен.

Установка подпорки под одно из крыльев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОХ ВЪЕЛСЯ В КОРПУС

Пока рабочие устанавливают шасси под самолет, по брусчатке вокруг него ветер гонит волны мелкого песка. Это последствие реставрационной работы. Долгие годы детали самолета лежали практически на земле, из-за чего в ткани корпуса, в краску въелся мох. Никакие растворы его не могли вытравить. Пришлось очищать с помощью пескоструйного аппарата. Но это не единственная сложность, с которой пришлось столкнуться реставраторам.

Через такие куполообразные иллюминаторы штурман мог наблюдать, что происходит над и под самолетом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Часть элементов, к сожалению, утрачена безвозвратно, - вздыхает Олег Лейко. - Это элементы обтекателей, элементы моторного отсека. Плюс самолету были нанесены очень серьезные повреждения. Люди, которые его давно разбирали, в какой-то момент, как я понимаю, «устали» от этой большой работы и решили применить болгарку. Они перерезали в ряде мест силовую конструкцию самолета. Чтобы придать ему хотя бы правильный внешний вид, предпринимаются нечеловеческие усилия.

Стратегические бомбардировщики М-4 выпускались в СССР с 1954 по 1956 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие две недели реставраторы планируют вернуть самолету прежнюю форму. Затем начнется этап покраски. Схему используют классическую. Верхнюю половину М-4 сделают серой, чтобы при виде сверху бомбардировщик сливался с землей, а нижнюю половину покроют белой краской – так раньше экипаж защищали от разрушительного излучения ядерного взрыва. Представить публике самолет хотят в День Воздушного Флота России. Правда, первое время посмотреть на него можно будет лишь снаружи. Но в планах у реставраторов восстановить и интерьер бомбардировщика, чтобы каждый мог заглянуть и внутрь.