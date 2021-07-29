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Общество29 июля 2021 16:48

На случай войны с Америкой: что скрывает советский ядерный бомбардировщик

В Верхней Пышме реставрируют легендарный отечественный самолет М-4, который в НАТО называли «Бизоном»
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Таких самолетов в мире осталось всего три единицы.

Таких самолетов в мире осталось всего три единицы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда-то стратегический бомбардировщик М-4 мог пролететь 5600 километров в одну сторону, а потом еще и вернуться на свой аэродром без дозаправок. Но теперь ему нужно три автокрана, чтобы вновь оторваться от земли. Подхватив тросами под крылья и под фюзеляж, они синхронно тянут его вверх. И вот, он поднимается на несколько метров над каменной брусчаткой.

Воздухозаборники еще только предстоит установить на крылья.

Воздухозаборники еще только предстоит установить на крылья.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы находимся в Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме, как раз в самый разгар реставрации отжившего свой век бомбардировщика. Подъем самолета автокранами в чем-то рутинный процесс. Он нужен лишь для того, чтобы завести под фюзеляж шасси. Но работники музея придают ему особенное значение.

- Это последний полет «Бизона», - говорит Виктор Севостьянов, директор Музейного комплекса УГМК, заслуженный военный летчик. - Хотя в авиации и не говорят «последний», говорят «крайний». Но на самом деле это действительно последний полет этого самолета. Он находится сейчас в воздухе, к сожалению, держится не за счет подъемной силы и своих крыльев, а за счет кранов. Но это хорошая дань уважения этому самолету.

В экспозиции Музейного комплекса УГМК стратегический бомбардировщик М-4 станет самым крупным самолетом.

В экспозиции Музейного комплекса УГМК стратегический бомбардировщик М-4 станет самым крупным самолетом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОМБООТСЕК ЗАМЕНИЛИ ТАНКЕРОМ С ТОПЛИВОМ

«Бизоном» советский стратегический бомбардировщик нарекли в странах НАТО. Такие машины создавались с 1954 по 1956 год на случай ядерной войны. Если бы кто-то попытался атаковать СССР атомным оружием, все «Бизоны» нашей страны поднялись бы в небо, чтобы нанести ответный удар.

- Фактически он всю свою жизнь прослужил в дальней авиации, - рассказывает Олег Лейко, инженер, руководящий реставрацией бомбардировщика М-4. – Он всегда был в полной готовности вылететь и нанести ответный ядерный удар по противнику. Впереди в верхней кабине у него сидели два летчика. Они дублировали друг друга. Также спереди внизу сидел штурман – наблюдал за поверхностью земли, обеспечивал счисление мест, чтобы понимать, где они находятся. В хвосте сидел стрелок за кормовой установкой из двух пушек. У него был небольшой радиолокатор, чтобы «видеть» на расстоянии двух километров всех, кто к ним подлетает. Плюс были еще управляемые турели. Суммарно у самолета восемь пушек насчитывалось.

Сегодня, 29 июля, была одна из самых сложных операций. Надо было приподнять кранами самолет, чтобы завести под него шасси.

Сегодня, 29 июля, была одна из самых сложных операций. Надо было приподнять кранами самолет, чтобы завести под него шасси.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К счастью, сбрасывать ядерные бомбы ни этому М-4, ни другим стратегическим бомбардировщикам не пришлось. А потом, когда появилось более современное оружие, и вовсе было решено убрать из него ядерные бомбы и заменить их танкером с топливом. Так из воздушной крепости он превратился в воздушную заправочную станцию для самолетов дальней авиации.

ВЕЗЛИ НА УРАЛ НА ТРЕЙЛЕРАХ ДЛЯ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Всего в СССР было выпущено порядка 30 таких стратегических бомбардировщиков. Но до наших дней дожили лишь три единицы. Чтобы доставить один из них в Верхнюю Пышму сотрудникам музейного комплекса пришлось попотеть. Ведь к 2021 году этот М-4 был разобран и находился в разных местах.

- Фюзеляж был в Москве, остальное в Подмосковье, - говорит Виктор Севостьянов. – Давно его искали. Повезло, буквально в прошлом году нашли и приобрели. Почти полгода занимались вывозом. Все наземным транспортом доставляли. Специальные трейлеры заказывали. Все детали от него - негабарит. Поэтому процесс согласования перевозки и получение разрешения на провоз занял у нас несколько месяцев.

Закончить восстановление самолета в музейном комплексе планируют к середине августа.

Закончить восстановление самолета в музейном комплексе планируют к середине августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слово «негабарит» подходит как нельзя лучше. В коллекции музейного комплекса десятки раритетных танков, бронемашин и самолетов. Но даже самым крупным из них далеко до стратегического бомбардировщика М-4. Вес – 42 тонны. Длина – 47,6 метров. Размах крыла – 50 метров. Высота – 14,1 метр. Просто, чтобы сдвинуть с места одно из шасси и подвести его под фюзеляж, нужны усилия больше пяти человек.

- Сам самолет уникален тем, что у него необычное расположение стоек шасси – оно называется велосипедным, - объясняет Виктор Севостьянов. – Одно шасси спереди, одно сзади. Колеса двойные. Из-за этого самолет неустойчив, как велосипед, поэтому на крыльях стоят гондолы, в которых дополнительно стоят опорные шасси. Они используются при рулении самолета на земле, а при разбеге убираются.

Самолет весит 42 тонны. При его реставрации нужна была ювелирная точность, чтобы не поднимать лишний раз кранами.

Самолет весит 42 тонны. При его реставрации нужна была ювелирная точность, чтобы не поднимать лишний раз кранами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна особенность – внешний вид. Если смотреть на М-4 сбоку, то можно заметить, что его корпус будто выгнут дугой. Такую «горбинку» предложил сделать легендарный авиаконструктор Владимир Мясищев.

- М-4 летал на определенном угле крыла, это была задумка Мясищева, чтобы обеспечить максимальную дальность полета. Очень тонкий расчет, - говорит Олег Лейко. – «Горбинка» нужна для удобства летчика, чтобы он лучше видел землю в полете. Казалось бы, там угол не больший, но он очень важен.

Установка подпорки под одно из крыльев.

Установка подпорки под одно из крыльев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОХ ВЪЕЛСЯ В КОРПУС

Пока рабочие устанавливают шасси под самолет, по брусчатке вокруг него ветер гонит волны мелкого песка. Это последствие реставрационной работы. Долгие годы детали самолета лежали практически на земле, из-за чего в ткани корпуса, в краску въелся мох. Никакие растворы его не могли вытравить. Пришлось очищать с помощью пескоструйного аппарата. Но это не единственная сложность, с которой пришлось столкнуться реставраторам.

Через такие куполообразные иллюминаторы штурман мог наблюдать, что происходит над и под самолетом.

Через такие куполообразные иллюминаторы штурман мог наблюдать, что происходит над и под самолетом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Часть элементов, к сожалению, утрачена безвозвратно, - вздыхает Олег Лейко. - Это элементы обтекателей, элементы моторного отсека. Плюс самолету были нанесены очень серьезные повреждения. Люди, которые его давно разбирали, в какой-то момент, как я понимаю, «устали» от этой большой работы и решили применить болгарку. Они перерезали в ряде мест силовую конструкцию самолета. Чтобы придать ему хотя бы правильный внешний вид, предпринимаются нечеловеческие усилия.

Стратегические бомбардировщики М-4 выпускались в СССР с 1954 по 1956 год.

Стратегические бомбардировщики М-4 выпускались в СССР с 1954 по 1956 год.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие две недели реставраторы планируют вернуть самолету прежнюю форму. Затем начнется этап покраски. Схему используют классическую. Верхнюю половину М-4 сделают серой, чтобы при виде сверху бомбардировщик сливался с землей, а нижнюю половину покроют белой краской – так раньше экипаж защищали от разрушительного излучения ядерного взрыва. Представить публике самолет хотят в День Воздушного Флота России. Правда, первое время посмотреть на него можно будет лишь снаружи. Но в планах у реставраторов восстановить и интерьер бомбардировщика, чтобы каждый мог заглянуть и внутрь.

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ