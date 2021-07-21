Отправят ли студентов на дистант из-за отсутствия прививки от коронавируса

Студенты должны сделать прививку во время летних каникул, чтобы их заселили в общежитие Фото: Алексей БУЛАТОВ

На брифинге 21 июля заместитель губернатора Павел Креков в очередной раз напомнил о том, что непривытых студентов будут отправлять на дистант. Ранее он говорил об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM).

- Студенты должны сделать прививку во время летних каникул, чтобы их заселили в общежитие, - пояснил Креков. – Также рассматривается вариант перевода невакцинированных студентов на обучение в режиме онлайн.

Между тем о таком развитии событий студентов Уральского Федерального университета предупреждали уже в июне – если к началу нового учебного года не будет привито 60% жителей области, то ребята вернуться в дистанционный формат. На данный момент в регионе первым компонентом привиты больше 800 тысяч человек. Для достижения коллективного иммунитета нужно привить 2 миллиона 300 тысяч человек.

- Сейчас перед нами стоит задача сформировать, так называемую, иммунную прослойку, это процент привитого или имеющего иммунитет к болезни населения, - объясняет главный врач МСЧ УрФУ Татьяна Найденова. – И если мы на территории области и страны в целом не добьемся вот этих 60%, то побороть болезнь будет сложнее.

Студенты УрФУ по-разному относятся к вакцине. Например, третьекурсник факультета журналистики Александр Зиновьев сделал прививку, чтобы поехать с семьей в отпуск, так как при заселении в отель требовался сертификат о вакцинации

- Сомнений, ставить или нет - не было, стоял только вопрос – где? При первой возможности вся семья сделала прививку. Хочется, даже если заболею ковидом, перенести его в легкой форме, - говорит Александр. – После первого компонента у меня была высокая температура, лихорадило, где-то дня два. После третьего дня чувствовал себя нормально, со вторым компонентом такая же история. Вакцине «Спутник V» я доверяю, так как следил за ситуацией в мире, читал, что вакцина действует.

В регионе проводится вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот студентка третьего курса УГИ УрФУ Екатерина пока боится ставить прививку:

- Я боюсь, что у меня поднимется высокая температура. Очень хочу вернуться на нормальную учебу, но очень пугает, что это все так принудительно. И лежать после прививки дома с ужасным самочувствием - желания нет, – признается девушка. – Мое мнение – на дистанте качество образования снизилось. Многие студенты просто включают лекцию и ложатся спать. То есть учебный процесс меньше контролируется. Половина материалов не усваивается, а конспекты становятся на вес золота. Очное обучение, и интереснее, и продуктивнее.

«Комсомолка» обзвонила ведущие вузы Екатеринбурга, чтобы узнать, появилась ли какая-то конкретная информация по поводу перехода на дистант. В их числе: УрФУ, УргЭУ, УрГУПС, УГЛТУ, УГГУ, УрГАХУ, УГМУ, РАНХиГС, ЕАСИ. Но в большинстве вузов на этот вопрос отвечают пока так: «Распоряжений от Министерства образования еще не поступало, будем оценивать эпидемиологическую ситуацию ближе к учебному году». Кроме того, в вузах уточняют, что вакцинация носит рекомендательный характер.

- Если в этом году будет такой же ограниченный формат, то на очное обучение мы выведем только первый курс, – делятся в пресс-центре РАНХиГС. -Официальных документов нет, и мы не можем сказать, что будет с непривитыми студентами. Сейчас ведем информационную кампанию, пропагандируем вакцинацию, и надо сказать число привитых студентов и сотрудников растет.

СКАЗАНО НА РАДИО «КП»

Павел КРЕКОВ, заместитель губернатора Свердловской области:

- Будут ли студентов переводить на дистанционное обучение из-за отсутствия прививок от коронавируса? Такого рода решение имеет право принимать каждое учебное заведение. Об этом было сказано и федеральными руководителями, и нами. Задача поставлена перед всеми одна – убедить людей максимально вакцинироваться. При этом действительно высшие учебные заведения вправе самостоятельно принимать решение о разных формах обучения. Они вправе принять меры для того, чтобы обезопасить преподавательский и студенческий состав. Я знаю, что многие высшие учебные заведения уже предупредили своих студентов о том, что к непосредственным занятиям будут допущены те, кто вакцинирован. Это решение мне абсолютно понятно, оно в компетенции руководителей учебных заведений.

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