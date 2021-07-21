В Нижней Салде после потопа уже две недели нет горячей воды, а включить ее обещают к сентябрю

Жители Нижней Салды продолжают сталкиваться с последствиями непогоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две недели назад из-за сильных дождей Нижнюю Салду затопило - реки вышли из своих берегов, и многие дома оказались наполовину в воде. Подобное тогда случилось также в Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Новоасбесте и поселках рядом с ними. Сейчас вода уже отступила, но горожане до сих пор сталкиваются с последствиями разгула стихии. Например, сегодня, 21 июля, жители Нижней Салды пожаловались на то, что у них до сих пор нет горячей воды.

- Весь город Нижняя Салда после затопления остается до сих пор без горячей воды, детские сады, больницы, ковид-отделение, - сообщает Ирина, жительница Нижней Салды. - Местные власти обещают включение горячего водоснабжения только к отопительному сезону. У меня дома инвалид 1-й группы. Нам очень нужна горячая вода, чтобы ухаживать – помыть, постирать. Да, есть водонагреватель. Но воды из него не хватает. Плюс, много теперь электроэнергии будет уходить. В квартирах ведь у всех электроплиты стоят. И кушать готовить на них надо, и воду греть, у кого водонагревателя нет. Люди сами обходятся своими силами. У знакомых водонагревателя нет. Им к родственникам приходится ездить, чтобы в бане мыться.

Местная жительница показывает на сколько поднялся уровень воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Нижней Салды подтвердили, что горячая вода действительно не подается в дома. Они объяснили это затоплением единственной котельной, которая грела воду для города.

- У нас в городе введен режим ЧС. Его никто не снял, - объясняют в отделе ЖКХ администрации Нижней Салды. – Произошло подтопление котельной. Пока действительно горячей воды нет. Технической возможности подать горячую воду нет. Вода уже ушла из котельной. Сейчас ведется просушка двигателей. Специалисты будут смотреть, в каком они состоянии, при необходимости будем закупать новые и устанавливать. Но это все не быстро.

А этот кадр был сделан после потопа в соседней Верхней Салде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На вопрос о том, действительно ли горячая вода из кранов в Нижней Салде побежит только к началу отопительного сезона в администрации города говорят, что это может произойти и раньше.

- В течение 30-40 дней, возможно, будет горячая вода, - добавляют в администрации. – Но у нас холодное воодснабжение есть. Плюс у многих жителей, более 50-60%, в квартирах стоят водонагреватели.

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