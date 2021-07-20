Мега-Курлык: в Екатеринбурге делают огромную статую человека-голубя, сидящего «на кортах»

Примерно так будет выглядеть скульптура, когда ее закончат. Фото: instagram.com/code501/

В Екатеринбурге художник Сергей Ермак создает уникальную скульптуру – трехметрового человека с головой голубя, сидящего на корточках. Пока готова только голова – отлита из алюминия. И пусть до завершения скульптуры еще далеко, название у нее уже есть – Мега-Курлык.

Пока художник отлил только голову будущей скульптуры. Фото: instagram.com/code501/

- 60 кг алюминия ушло только на голову. Вот это зверь! – написал на своей странице в Instagram Сергей Ермак. – А впереди еще целое тело. Становится немного страшно от масштабов. Но как иначе? Создать нечто действительно необычное и сумасшедшее. Проехаться по галереям (которые смогут вместить КУРЛЫКА) с персональной выставкой. Рассказать, что игрушки могут быть не только у детей.

Весить итоговая скульптура должна полтонны. Кстати, сам художник планирует продать скульптуру. Стоимость он уже назвал - 140 тысяч долларов. Правда, сначала ее представят общественности на выставках в Екатеринбурге, Москве, Европе и даже в США на фестивале Burning Man.