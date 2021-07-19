Загадка первого покушения на Распутина: несколько ножевых ранений, ни одного смертельного

У знаменитого сибирского старца были не только враги, но и немало почитателей.

Казалось бы, где Урал, и где один из самых загадочных людей дореволюционной России – Григорий Распутин. Он был вхож в дом императорской семьи, имел репутацию «старца» и целителя. Но на самом деле с нашим регионом у него была прямая связь – Распутин часто приезжал в Верхотурье, чтобы посетить местные монастыри. Первый раз еще в 1890-х, когда он совершил паломничество туда. Последней – в июле 1916 года, то есть ровно 105 лет назад (Через несколько месяцев после этого его убили в Санкт-Петербурге, - Прим. Ред.).

Но гораздо известнее другой визит Распутина в Верхотурье, который произошел в 1914 году. Тогда на Урал старец приехал из Санкт-Петербурга в компании 10 женщин, в числе которых была фрейлина Анна Вырубова - императрица Александра Федоровна отправила их поклониться мощам праведного Симеона Верхотурского.

ПИЛ ВИНО И ЛЮБОВАЛСЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ ВОКЗАЛОМ

О той поездке с упоением писали дореволюционные журналисты Екатеринбурга. Они подробно рассказывали, как добирался до Верхотурья Распутин, о чем говорил и что ел. Например, о том, что сам Григорий Распутин в вагоне-ресторане пил белое вино и ел уху из стерляди, которую в поезд заказывали по телеграфу на станциях во время остановок. По пути в Верхотурье Распутин со спутницами сделали остановку в Екатеринбурге. Состав прибыл на вокзал 10 июня в 19.00. О том, что знаменитый старец появится в городе все жители знали. Поэтому как только он появился на перроне, все вдруг стали шептаться «Распутин! Григорий Распутин приехал!»

Вокзал Екатеринбурга, по которому в 1914-м году гулял Распутин.

«В соломенной шляпе лакированных сапогах, с камышевой палочкой в руках, он напоминал скорее какого-нибудь средней руки торговца или мещанина, и было странно видеть его, выходящим из вагона во главе этих элегантных дам», – писал в тот день журналист, ожидавший на вокзале, когда же приедет Распутин.

На вокзале Распутин вместе с Анной Вырубовой и еще девятью дамами пообедали в зале 1-го класса. Старец выпил стакан красного вина, после чего стал прогуливаться по вокзалу. Его здание в те годы было новым.

«Хороший вокзал», – поделился Распутин своим впечатлением с журналистами.

Скоро вокруг стала собираться толпа из желающих лично посмотреть на знаменитого человека. Это внимание быстро наскучило Распутину. Он ни с кем не разговаривал и держался поближе к своим спутницам. А когда им предоставили отдельный вагон 1 класса, на котором они поедут в Верхотурье, Распутин и вовсе забрался в него и больше не выходил. Следующим утром они уже приехали в Верхотурье.

- Они побывали в монастыре у мощей Симеона и осмотрели изготовленную на средства императорской семьи раку над мощами святого, посетили старца Макария в скиту Октай, - рассказывали в Верхотурском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.

К слову, в прессе тогда не упустили случая написать короткую заметку о впечатлениях, которые произвел Распутин на жителей Верхотурья – якобы люди были недовольны тем, что он приехал вместе с большим количеством женщин. Сам Распутин тогда сделал вид, что не замечает осуждающего ропота.

БЫЛ РАНЕН НОЖОМ НА ПОРОГЕ ДОМА

После Верхотурья поезд с фрейлиной и ее спутницами отправился в Санкт-Петербург. Сам же Распутин поехал проведать родное село Покровское, которое сейчас находится в Тюменской области. На пороге дома на Распутина напала женщина – ударила несколько раз ножом в живот.

«Обливаясь кровью, он повалился на пол. Думали, что Распутин убит, однако, стоны старца показали, что он жив, - рассказывали журналистам очевидцы. - Покушавшаяся, ударив ножом Распутина, пыталась отравиться. Однако окружающие не дали ей этого сделать»

Фото сделано в Верхотурском монастыре. Григорий Распутин - крайний справа. Фото: Государственный архив Свердловской области

Позже во время следствия напавшая женщина сказала, что зовут ее Хионией Гусевой и убить Распутина она приехала аж из Царицына. Причиной стал якобы его скверное отношение к женщинам. Ее в итоге признали невменяемой и отправили на лечение в Томск. Сам Распутин вскоре поправился.

Если же говорить о его самом последнем визите в Верхотурье, то внимание журналистов он уже был обделен. Но информацию о нем сохранили историки.

- Он прибыл в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь 6 июля из Тобольска, где проходили торжества по случаю прославления в лике святых святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири, - рассказывали в Верхотурском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. - Посетил Всенощное бдение, а утром 7 июля – Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе монастыря. 8 июля в день празднования Казанской иконы Божией Матери присутствовал на торжественном богослужении в том же соборе. 11 июля отбыл из Верхотурья к себе домой в село Покровское.