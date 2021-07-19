Губернатор Куйвашев поручил навести порядок в свердловских парках

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев 19 июля проинспектировал инфраструктуру Ленинского района Екатеринбурга. Провести проверку состояния парков и скверов главу региона пригласила ландшафтный дизайнер и идейный вдохновитель фестиваля «Атмосфера» Юлия Сорокина. По итогам инспекции губернатор дал поручения привести в объекты порядок. Помимо этого, губернатор рекомендовал уделить особое внимание замене тополей, пух которых летом доставляет горожанам неудобства, а зачастую и серьёзные проблемы.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и дизайнером Юлией Сорокиной осмотрели парк им. 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной. Это пространство горожане неофициально многие годы называют «собачьим» — из-за любви к этой площадке собаководов. Особенность этой территории в том, что здесь расположено несколько небольших водоемов, соединённых между собой протоками. В жаркую погоду они пересыхают, а во время дождей и в период таяния снега, наоборот, переполняются. Так случилось буквально накануне, когда в Екатеринбурге шел сильный дождь.

- Есть хороший эскизный проект с зонами для прогулок, отдыха, игр, со специальной площадкой для выгула собак. Надо заняться воплощением всех этих задумок, тем более в сборе предложений для этого проекта поучаствовали более двух тысяч екатеринбуржцев. Надо смотреть, в какие программы можно включить реконструкцию этого парка, — заявил Евгений Куйвашев.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

По его словам, на любые планы по застройке территории парка необходимо наложить мораторий: горожане должны быть уверены, что парк у них не отберут.

Кроме того, губернатор поручил городским властям изучить успешные практики других регионов, в том числе столичный опыт по замене тополей, пух которых сильно досаждает горожанам, а нередко становятся причиной пожаров. Этим летом, когда на Урале установилась аномально жаркая погода, спасателям приходилось тушить такие возгорания регулярно, иногда — по несколько раз в день. Губернатор отметил, что программу по замене тополей на другие деревья можно реализовать за 10-15 лет.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Ещё одна любимая площадка жителей города— Дендропарк на улице 8 марта. Это особо охраняемая природная территория, часть которой занимают оранжереи с редкими растениями. Тепличное хозяйство давно нуждается в реконструкции. Также внимания требует и другая инфраструктура дендрария: нужно решить вопрос с выходом к Исети, благоустройством тропинок. Для этого необходима разработка проектной документации. Евгений Куйвашев дал такие поручения, подчеркнув, что реконструировать все общественные пространства нужно так, чтобы не возникало споров и конфликтов.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Также Губернатор лично проверил, как идёт реконструкция спорткомплекса «Юность». Здесь к Универсиаде-2023 капитально ремонтируется бассейн: обновляются дорожки, трамплины и вышки, внутренние коммуникации, системы водоочистки и водоподготовки. В этот период спортсмены тренируются в других бассейнах или проходят летние сборы.