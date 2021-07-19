Всадница Александра Максакова, которая едет на Олимпиаду в Токио: «Первого коня мне подарили в 10 лет»

До конного спорта Александра занималась и художественной гимнастикой, и плаванием, но с самого детства очень любила животных. Фото: из личного архива спортсменки

С 23 июля в Токио стартуют летние Олимпийские игры. От Свердловской области на них едут 15 спортсменов. В том числе и 23-летняя Александра Максакова. Она будет выступать в конном виде спорта. Девушка уже много лет живет и тренируется в Европе. Сейчас она уже в Японии. «КП»-Екатеринбург созвонились с Александрой в перерыве между тренировками и переездами.

В ЛОШАДЕЙ ВЛЮБИЛАСЬ В ЗООПАРКЕ

- До конного спорта я занималась и художественной гимнастикой, и плаванием, но с самого детства очень любила животных. Как-то в 10 лет, когда мы гуляли по зоопарку с родителями, меня посадили на коня, и с тех пор это любовь всей моей жизни - рассказывает Александра.

По словам ее мамы Инны Максаковой, после того, как Саша прокатилась на лошади, она действительно влюбилась в этих благородных животных, но в тот момент планов профессионально заниматься конным спортом не было. Дочь начала часто ездить на конюшню, чистила там стойла, помогала с лошадьми. Тогда родители поняли, что это спорт, которым она хочет заниматься и поддержали ее. Когда дочери исполнилось 10 лет, они подарили ей первую лошадь по кличке Озинка .

Поначалу Александра тренировалась в КСК «Рифей». Но её тренер была вынуждена уехать в Москву.

- Мы были в растерянности, так как наша семья была далека от конного спорта, а прогресс в работе у Саши был быстрый. Тогда мы уже задумывались заняться этим профессионально, - рассказывает мама Александры.

Родители приняли решение отправить дочь на учебу в Европу.

- Наш выбор пал на Германию, и на летних каникулах мы улетели в Аахен, чтобы показать ее тренерам, - добавляет мама спортсменки.

Так для Александры начался путь в большой спорт.

Александра начала часто ездить на конюшню, чистила там стойла, помогала с лошадьми. Фото: из личного архива спортсменки

ТРЕНЕРА ГОВОРИЛИ – У НЕЕ ТАЛАНТ

В Европе 14-летнюю Александру взяли под свою опеку Мистер и Миссис Рюбен, которые стали ей второй семьей. Мама прилетала к Саше почти каждый месяц, ежедневно связывалась по Скайпу. Но разлука давалась семье тяжело.

Мама видела как Саше трудно и как-то раз предложила ей переехать обратно, на что дочь ответила: «Нет, мам, я не жалуюсь тебе, я не поеду домой, просто сейчас мне тяжело».

- Я понимала, если хочу достичь высокого результата, то должна тренироваться здесь, – поясняет спортсменка.

После двух лет проведённых на конюшне Мистера и Миссис Рюбен Александра переехала в Голландию со своим новым конём Скампало. Его по совету тренера Валерия Яковлевича Волкова семья купила на аукционе. Как оказалось, у Скампало был сложный характер, но это не остановило спортсменку.

Первое время отношения Скампало и Саши были непростыми: он постоянно сбрасывал ее. Что удивительно, даже после этого спортсменка не отступала. Она часто падала, тут же вставала и садилась обратно в седло. Через полгода он просто перестал бунтовать. Между ними возникла особая связь, которая провела эту пару через пять первенств Европы.

- Анки Ван Грюнсвен, тренер Саши в Голландии, говорила нам прямо - у девочки талант. Она умела устанавливать ту незримую связь между животным и всадником. Эта связь помогала ей в некоторые моменты просто интуитивно выполнять задания. И у меня просто было понимание, что это Сашино призвание. Что это то, где нужно развиваться, - говорит Инна Максакова.

ЛОКДАУН ПОМОГ ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ

По семейным обстоятельствам Александра вернулась в Россию. В течение двух лет спортсменка тренировалась в Санкт-Петербурге и стала Абсолютным победителем Первенства России по выездке. Потом перед девушкой опять встал выбор: остаться в живом, энергичном Санкт-Петербурге или вернуться в сельскую местность в Европе и продолжать усиленные тренировки. Саша сделала выбор в пользу Европы.

Упорные тренировки и любовь к лошадям привели Александру Максакову на Олимпиаду в Токио. На соревнования она поедет с конем по кличке Боенгелс, которого она ласково называет Бубу.

- И с ним общий язык мы находили долго, – рассказывает Александра. – Садишься в седло, а лошадь тебе говорит – нет, я не хочу сегодня. Хоть просто обратно слазь и ставь его в бокс, потому что ни к чему хорошему тренировка не приведет. Сейчас мы уже находим компромисс, чтобы и ему, и мне было комфортно.

В Европе 14-летнюю Александру взяли под свою опеку Мистер и Миссис Рюбен, которые стали ей второй семьей. Мама прилетала к Саше почти каждый месяц. Фото: из личного архива спортсменки

- Какое влияние общий локдаун оказал на ваш тренировочный процесс?

- Вообще локдаун помог мне лучше подготовиться к Олимпийским играм. За прошедший год я больше начала чувствовать своего коня, что значительно помогло с контактом во время выполнения сложных элементов. Конечно, жалко, что много стартов отменили, но зато и я, и Бубу смогли подготовиться к новому ответственному периоду в нашей жизни, разобраться в себе.

- Как ты относишься к тому, что на Олимпиаде Россия будет выступать под нейтральным флагом?

- Для меня, как для спортсмена представляющего свою страну на Олимпийских играх это грустно, хотелось бы выступать под государственным флагом. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация…

Олимпийские игры стартуют уже 23 июля. Сейчас спортсменка не делает никаких прогнозов на предстоящие соревнования. Главное для нее выложиться 100% и просто быть довольной своим результатом.

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