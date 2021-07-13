Пловчиха Дарья Устинова представит Россию на Олимпиаде в Токио: «Из всех соперниц выделяю американок»

Дарья Устинова. Фото: из личного архива Татьяны Устиновой

Пловчиха из Каменска-Уральского Дарья Устинова имеет множество наград. Среди них золотые, бронзовые и серебряные медали чемпионатов России и Европы. Меньше чем через две недели она будет представлять нашу страну на Олимпиаде в Токио. В разговоре с «КП-Екатеринбург» Дарья Устинова рассказала, почему не хотела учиться плавать, и как допинговый скандал помешал ей на Олимпиаде 2016 года.

«ПАПА НАСТОЯЛ НА ТРЕНИРОВКАХ»

Дарья Устинова в спорте с 7 лет. На тренировки ее начал водить отец – Константин Устинов бывший пловец.

- Ходил стабильно в бассейн и дочь с собой брал. Она втянулась. Со временем у нее стало получаться, и ей понравилось. Старался всегда ее морально поддерживать в этом, - рассказывает отец девушки.

Однако сама Дарья первый опыт вспоминает как не самый приятный период в жизни.

- Не помню, как я научилась плавать, но на первой тренировке мне совсем не понравилось, я очень боялась, стеснялась. Всю тренировку провела на бортике, - вспоминает спортсменка. - Продолжила только потому, что папа настоял на этом.

Тем не менее, отец оказался прав в своем решении. На соревнованиях Дарья стала показывать высокие результаты, и завоевывать награды. Свое решение серьезно заниматься плаванием девушка комментирует очень просто:

- Я делала это лучше всех.

Фото: из личного архива Татьяны Устиновой

«ВСЕГДА БЫЛА СОМОСТОЯТЕЛЬНОЙ»

С 7 класса девушка уже жила одна, так как переехала из родного города в Екатеринбург в училище Олимпийского резерва.

- Проблем с ней никогда не было, ни в плане воспитания, ни учебы. Она всего сама добивалась. Училась хорошо, на пятерки-четверки. Потом после 6-7 класса тренер сказал, что нужно переезжать, чтобы результаты росли. При училище было общежитие, там жила, училась, тренировалась, на соревнования ездила. Все по-другому стало. Это уже был профессиональный подход, - рассказывает отец пловчихи.

Конечно, разлука с дочерью далась родителям тяжело.

-Волновались, приезжали по выходным, но вся ответственность в этот период перешла на тренера, - вспоминает Константин. - Хорошо, что сейчас есть сотовая связь, интернет, только на этом и держится общение. Видимся не часто. Стараемся Новый год вместе встречать, а так Даша все в разъездах, тренировки расписаны на год вперед.

Позже последовали выезды за границу, для родителей это, несомненно, был волнительный период.

- Когда тренировалась в Америке, переживаний было очень много. Конечно, уехала за границу, как она там, она же много не рассказывает, все держит в себе, - поделился Константин.

«НА ОЛИМПИАДУ ЕДУ ОДНА»

На Олимпийских играх 2016 года Дарье не удалось показать себя во всей красе. Тогда она была четвертая на своей дистанции.

- Прошлая Олимпиада была для меня сложной, потому что тогда у российской сборной были проблемы с допингом, и я не плавала несколько дней, перед тем как заехать в Олимпийскую деревню, - объясняет спортсменка.

Фото: из личного архива Татьяны Устиновой

- Даша еще тогда даже в сборной не была. Простыла в горах во время сборов в Киргизии, и врач выписал лекарства. Оказалось, что оно было запрещенное, мы даже не в курсе были. Предоставили все рецепты от врача, и удалось решить вопрос, - объясняет отец Дарьи.

Спортсменка поделилась, что сейчас не может оценить свои силы на Играх, так как с января восстанавливает форму. А соперники у девушки будут сильными. Среди всех стран-участниц, сама Дарья выделяет Америку и Австралию.

- Могу отметить Реган Смит. Вообще вся команда Америки сильная, - говорит пловчиха. – Но я тоже тренировалась как надо и все сделала, как нужно. Зачем волноваться?

Поддерживать родные девушку будут из дома, тренер Дмитрий Шалагин тоже останется в России.

- Я еду одна. В этом году строгий карантин, даже не знаю, будут ли присутствовать зрители на соревнованиях. А мотивации от других мне не нужно – достаточно собственной, - признается спортсменка Дарья.

-Переживаем, не показываем ей, конечно. Пытаемся не спрашивать ничего. Конечно, хочется большего всегда, чего бы ни достигала, но я считаю, что она уже достигла многого и для меня этого вполне достаточно, - улыбается ее отец. - Но, Даша, конечно же, не останавливается!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тренер Дарьи Устиновой 57-летний Дмитрий Шалагин воспитал не одно поколение спортсменов. В числе них участники и финалисты Олимпийских игр. Но летом прошлого года он тяжело заболел.

- Я тренируюсь у Дмитрия уже 10 лет. Вернулась к нему после перерыва в январе этого года. Конечно, тяжело переживала его болезнь, - говорит Дарья Устинова. – Для меня, как и для других его учеников – это была полная неожиданность. Но сейчас ему становится лучше, поэтому будем наблюдать и надеяться, что поскорее выздоровеет. Сейчас я по-прежнему с ним тренируюсь.

«Папа не ожидал и был тронут»: уральскому тренеру, который заболел раком, воспитанники собрали деньги на лечение (подробнее)