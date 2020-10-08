«Папа не ожидал и был тронут»: уральскому тренеру, который заболел раком, воспитанники собрали деньги на лечение

Фото: предоставлено Натальей Теплых

Заслуженный тренер России Дмитрии Шалагин воспитал ни одно поколение спортсменов, в числе которых и участники и финалисты Олимпийских игр. Но недавно случилась беда. Врачи диагностировали у него опухоль мозга…

ДУМАЛИ МИКРОИНСУЛЬТ

Дмитрий Шалагин тренирует спортсменов в Училище олимпийского резерва в Екатеринбурге в тандеме со своей супругой Евгенией Куделиной. Также уралец тренер-бригадир сборной России по плаванию. На его счету работа с Надеждой Чемезовой – участницей Олимпийских игр 1996 и 2000 годов, чемпионкой мира 1999 года на короткой воде, его дочь Наталья Теплых (Шалагина), участница Олимпийских игр 2004 в Афинах, бронзовый призер Универсиады-2003. Также среди его учениц Валерия Саламатина – победительница Универсиады-2016, Дарья Устинова — финалистка Олимпиады-2016.

О своем диагнозе тренер узнал в середине августа. Он вместе с группой спортсменов только-только вернулся со сборов из Волгограда.

- В конце июля папа начал замечать, что у него стала заторможенной речь, - объясняет дочь Шалагина Наталья Теплых. – Он списывал на недостаток общения – во время пандемии тренировок же не было. А когда приехал домой, это заметили родственники и супруга. Думали, вдруг микроинсульт, но МРТ показало опухоль. Что это была за опухоль, непонятно, потому что находилась она в труднодоступном месте.

Дмитрий Шалагин со своей воспитанницей Дарьей Устиновой. Фото: предоставлено Натальей Теплых

Так началась череда обследований. Сначала нейрохирург, его воспитанник, из свердловского онкоцентра отправил пациента на обследование в Санкт-Петербург, но там ничего не прояснили. Затем Дмитрию посоветовали обратиться в медицинский центр им. Бурденко в Москве. В итоге уральцу сделали биопсию, которая показала глиобластому 4-й стадии — внутримозговая опухоль таламуса и левой половины ствола головного мозга.

ОН БЫЛ ТРОНУТ ТАКОЙ ЗАБОТОЙ

Естественно на все поездки и обследования нужны были деньги. И вот тут-то помогли воспитанники Дмитрия Шалагина. Как только они узнали о диагнозе своего наставника, бросили клич о помощи в соцсетях.

- Да, увы, это правда! Дмитрий Петрович хорошо держится и настроен лечиться и бороться! На данный момент испытывает затруднения с устной и письменной речью. Поддержка ему сейчас необходима, - писали они.

Подопечные Дмитрия кинули клич в соцсетях. Фото: "ВКонтакте"

В короткие сроки бывшие и настоящие воспитанники тренера сумели собрать деньги на обследования в Петербурге и Москве.

- Конечно, он не ожидал, - рассказывает «КП»-Екатеринбург дочь тренера Наталья Теплых. – Папа был очень тронут такой заботой. Сейчас он на стационаре, где проходит курс радиотерапии и химиотерапии, вечером он дома. Но люди до сих пор звонят и спрашивают, как помочь. Врачи не дают прогнозов. Только опухоль давит на мозг. У него появились неврологические симптомы — правая сторона тела стала плохо работать. Но папа даже в таком состоянии умудряется иногда проводить тренировки.